Black Friday 2022: i migliori 5 smartphone in offerta

Gli smartphone rientrano tra i regali più gettonati da coniugi, partner, figli e parenti in genere e, anche per questo motivo, dare un'ochiata alle offerte del Black Friday è un atteggiamento che può consentire risparmi notevoli. Per sceglierne uno valido occorre avere una certa dimestichezza, perché alcuni sono più votati all’imaging (foto e video), altri più adatti al gaming e altri ancora meglio si addicono a chi ha esigenze professionali.

Qui una carrellata di cinque dispositivi capaci di accontentare anche gli appetiti più esigenti.

Samsung Galaxy A33 5G

Smartphone interessante con il quale Samsung ha voluto raggiungere platee diverse. I test ne elogiano la resistenza e questo ne fa un buon compagno per chi svolge attività all’aperto, siano queste professionali oppure sportive. A ciò si aggiunge la possibilità di usare due sim, cosa utile per usare il Samsung Galaxy A33 5G per scopi diversi.

Lo schermo da 6,4 pollici Super AMOLED in Full HD+ e il chip Samsung Exynos 1280 da 8 core per 2,4 GHz di frequenza sono dotazioni che non possono passare inosservate per un telefono che si situa in questa fascia di prezzo.

L’uso di Android 12 risulta fluido, anche in virtù dei 6 Gb di Ram (128 invece i Gigabyte di archiviazione interna, espandibili fino a1.024 Gb) e, non da ultimo, il modulo 5G ne fa un buono strumento per la connettività.

Un dispositivo che si difende più che bene anche dal punto di vista delle fotocamere. Quella da 48 megapixel permette di scattare fondo con una risoluzione di 8000x600 pixel e video in 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel. Le dimensioni sono di 159,7 x 74 x 8,1 mm per 186 grammi e la batteria da 5.000 mAh ne consente un uso intenso durante tutta la giornata.

Google Pixel 6a

Le caratteristiche del Google Pixel 6a sono il processore Google Tensor da 5 nanometri, la connettività 5G e il display da 6,1 pollici con risoluzione da 1080x2400 pixel. Questo ne fa uno strumento adatto al lavoro in mobilità, grazie alla fluidità offerta dai 6 Gigabyte di Ram che permette di sfruttare in modo fluido Android 12 e alla maneggevolezza garantita dalle dimensioni di 152,2x71,8x8,9 millimetri e un peso di 178 grammi.

Il comparto fotografico si difende bene, tant’è che i 12 megapixel della fotocamera principale, i 12 megapixel della camera ultra-grandangolare (con angolo di 120 gradi) e gli 8 megapixel della camera anteriore garantiscono foto di buona qualità, pure non essendo uno smartphone capace di esaltare gli amanti più esigenti delle foto e dei video.

Tensor 5, disegnato appositamente per i Google Pixel, ha un core di sicurezza a cui si aggiunte il chip Titan M2 che rendono questo smartphone meno volubile a eventuali attacchi. Tutto ciò, in virtù anche dei 128 Gigabyte di capacità di archiviazione, ne fanno un valido compagno di lavoro. A corredo lo sblocco con l’impronta digitale e una batteria da 4.400 mAh che ne garantisce l’uso per tutto il giorno.

OnePlus 9 5G

Questo smartphone è decisamente votato all’imaging, giacché la fotocamera principale da 48 megapixel e quella grandangolare da 50 megapixel offrono una nitidezza di tutto rispetto. La risoluzione delle foto è di 8000x6000 pixel e i video in 8K raggiungono la risoluzione di 7680x4320 pixel.

OnePlus 9 ha anche altre doti, a cominciare dal display Super AMOLED da 6,55 pollici con un refresh rate fino a 120 Hz. Il processore è uno Snapdragon 888 e la Gpu Adreno 660 restituiscono un’ottima esperienza d’uso. Una potenza di 2,2 GHz e 8 Gb di Ram sono più che adeguati all’uso di Android 11 e, a queste specifiche tecniche, si aggiungono 256 Gb di spazio di archiviazione.

Le dimensioni di 160x74,2 x 8,7 mm e il peso di 192 grammi non devono trarre in inganno: la distribuzione del peso e il frame in alluminio rendono questo smartphone più maneggevole di quanto i numeri possano suggerire.

Altro dettaglio interessante è la batteria da 4.500 mAh che garantisce l’uso intenso del dispositivo per tutta la giornata. Si può quindi sostenere che OnePlus 9 è un dispositivo adatto sia ai patiti delle foto e dei video, sia a chi lavora in mobilità.

Oppo Reno 6 5G

Tutto camera e fotografie l'Oppo Reno 6 5G. Nella fascia di prezzo in cui si situa non teme rivali, grazie alla fotocamera da 64 megapixel che restituisce foto di alta qualità con risoluzione di 9238x6928 pixel e video 4K con risoluzione 3840x2160.

Smartphone con a bordo Android 11, dotato di processore a 8 core da 2,1 GHz, 8 Gb di Ram e 128 Gb di memorizzazione fa in modo egregio il suo lavoro con una particolare predisposizione al gaming. A completare la dotazione un display da 6,43 pollici AMOLED con risoluzione 1080x2400 pixel e densità di 409 ppi, oltre all’ormai sempre più frequente presenza di un modulo 5G.

Le dimensioni di 156,8 x 72,1 x 7,59 mm per 182 grammi di peso ne rendono agile la maneggiabilità. La batteria da 4.300 mAh ne consente un uso moderato durante la giornata.

Xiaomi 11T Pro 5G

Anche in questo caso è necessario partire dal comparto fotografico, perché dotato di una fotocamera da 108 megapixel che consente di eseguire scatti con una risoluzione di 12000x9000 pixel e video in 8K alla risoluzione di 7680x4320 pixel.

Tutto ciò in un dispositivo Android 11 con display da 6,67 pollici con una risoluzione di 2400x1080 pixel. Il modulo 5G e un processore Snapdragon 888, uniti a una Gpu Adreno 660 e 8 Gb di Ram ne fanno uno smartphone completo e fluido nell’uso. Lo spazio di archiviazione è di 256 Gb e la batteria da 5.000 mAh ne consente un uso intenso senza rimanere a secco. Uno smartphone di tutto rispetto che incontra il favore di chi ama scattare foto, chi ne fa uso per lavorare e anche di chi è dedito alle attività videoludiche.

Le dimensioni di 164,1x76,9x8,8 mm per 204 grammi di peso possono indurre a credere che sia poco maneggevole ma, in realtà, l’ergonomia dello Xiaomi 11T Pro 5G è invidiabile.

