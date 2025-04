È una bomba o un power bank? In attesa di capirlo, in aereo meglio vietarli

Ascolta ora 00:00 00:00

È una bomba? No, è un power bank. Il power bank è il nuovo liquido da 101 ml: dal 1 aprile molte compagnie aeree asiatiche lo

hanno bandito, o comunque introdotto restrizioni, a causa del crescente rischio causato dalle batterie a ioni di litio. Infatti i power

bank difettosi possono andare in corto circuito provocando delle “fughe termiche”, e cioè surriscaldamenti, incendi e perfino

esplosioni, tutte cose che quando sei in volo è meglio evitare.

Non tutti i power bank, intendiamoci, ma mettersi a distinguerli e a omologarli per il volo non è così semplice. Le nuove regole asiatiche impongono di portarli nei bagagli a mano e di non usarli per caricare neanche per il telefono, un limite massimo di 100 Wh senza autorizzazione (160Wh con autorizzazione, non ho capito chi è autorizzato, forse se sei Jason Bourne), e infilati in sacchetti sigillati con i poli isolati con del nastro.



C’è comunque un caso recente: un power bank è esploso nella cappelliera su un volo Hong Kong Airlines, costringendo a un atterraggio di emergenza, e la FAA riporta oltre cinquecento incidenti in 20 anni causati dai power bank (mica pochi). Come ho

detto, però, queste nuove regole riguardano solo le compagnie asiatiche, in Europa devono ancora decidere, stanno valutando, e

probabilmente nel frattempo arriveranno dei power bank “flight approved” certificati dagli enti aeronautici. Magari, in attesa dei

modelli sicuri, si potrebbe fare in modo che le prese di ricarica siano disponibili sempre per i passeggeri, non garantite solo in business e prima classe.

Non lo so se è una preoccupazione razionale o un’isteria da cabina, io però ho una paura irrazionale di volare, e sono consapevole che l’aereo è il mezzo più sicuro eccetera eccetera, molto più dell’automobile eccetera eccetera, ma devono narcotizzarmi come Mister T dell’A-Team per farmi volare, quindi penso: se c’è un rischio, anche minimo, meglio eliminarlo. Nessuno vuole morire per un power bank.