Blocco automatico ai siti per adulti e d'azzardo: così cambia la protezione per i minori

Ascolta ora: "Blocco automatico ai siti per adulti e d'azzardo: così cambia la protezione per i minori"

I genitori potranno stare più tranquilli: i minorenni ai quali verrà intestata la sim del proprio dispositivo cellulare non potranno più navigare in quei siti web considerati a rischio e, per i quali, vige tutt'ora il parental control che non ha però sortito gli effetti desiderati. Il blocco automatico avverrà dal prossimo 21 novembre.

Cosa ha deciso il Garante

L'allegato A della delibera numero 9/23/Cons del Garante delle Comunicazioni contiene la tabella con i portali Internet oggetto del blocco: si tratta di quelli che hanno contenuti per adulti, quelli su gioco d'azzardo e scommesse, i siti che " che forniscono informazioni, promuovono o supportano la vendita di armi e articoli correlati" ma anche quei siti " che presentano o promuovono violenza o lesioni personali, comprese le lesioni autoinflitte, il suicidio, o che mostrano scene di violenza gratuita, insistita o efferata". Non sarà possibile navigare nemmeno sui portali che promuovono odio e discriminazione, che promuovo pratiche che possono danneggiare la salute alla luce di consolidate conoscenze mediche, i siti che forniscono strumenti e modalità che rendono irrintracciabile l'attività online oltre a quelli " che promuovono o che offrono metodi, mezzi di istruzione o altre risorse per influire su eventi reali attraverso l'uso di incantesimi, maledizioni, poteri magici o essere soprannaturali" .

Quanti sono i telefonini a rischio

In questo modo viene "coperta" in maniera concreta e definitiva una falla nel sistema: l'attivazione dai parte dei genitori del parental control, ossia quel metodo che le famiglie utilizzano per controllare i siti che guardano i loro figli ma che spesso si dimenticano di attivare o controllare. La nuova norma varrà ovviamente per tutti gli operatori telefonici: secondo le stime della La Società Italiana Cure Primarie Pediatriche della Lombardia almeno il 58,4% dei bambini tra i 6 e i 10 anni ha già un dispositivo mobile personale. Il blocco automatico, come detto, sarà valido soltanto per le sim intestate al minore; discorso differente se verrà intestata al genitore, in quel modo il controllo dei siti dovrà essere effettuato seguendo una specifica procedura: si potrà scegliere se ricevere un pin che lo atttivi, un codice (otp) sul proprio smartphone oppure utilizzare lo Spid o collegarsi con il sito web della compagnia telefonica e seguire la procedura.