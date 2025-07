“Il punto nero" degli iPhone: cosa fare se appare sullo schermo

Cattive notizie per i possessori di IPhone. Stando alle decine di segnalazioni arrivate nelle ultime ore, i melafonini di tutto il mondo sarebbero interessati da un bug che potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Il presunto errore è già stato ribattezzato “il punto nero della morte” e il nome non preannuncia nulla di buono. Ecco di cosa si tratta e come risolvere questo piccolo problema.

Dal punto di vista prettamente tecnico si tratta di un piccolo cerchio fisso che appare sullo schermo, il più delle volte poco sotto la Dynamic Island. Il problema è presto detto: la macchia è visibile a occhio nudo ma il software, al contrario, non riesce a individuarla e riconoscerla. Il vero nodo della questione è che in digitale non c’è modo di catturare questo punto nero della morte. C’è chi ipotizza si tratti di un problema hardware, considerando che nel software non si presenta nemmeno una volta. Il bug è stato riscontrato esclusivamente sugli iPhone 15 e 16. Non a caso, si tratta delle due line-up che utilizzano la tecnologia OLED, nota sia per la sua nitidezza e resa cromatica sia per la sua vulnerabilità a difetti quali zone morte e pixel bruciati.

Di solito il punto nero si trova sotto la Dynamic Island, ma c’è anche a chi è apparso nell’angolo in alto a destra o nella parte inferiore del display. E non solo, perché capita anche che la macchia si ingrandisca col passare delle ore. Risolvere questo problema potrebbe essere tanto facile quanto potenzialmente complicato.

Da un lato Apple non ha ancora dato consigli ufficiali nel merito, ma in questi casi alcuni passaggi di rito potrebbero risultare decisivi. Un consiglio è quello di riavviare il telefono, pulire il display, scollegare gli accessori USB-C collegati e rimuovere eventuali pellicole. Se il problema persiste sarà necessario recarsi in un Apple Store ufficiale.