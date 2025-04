Così il tuo iPhone torna come nuovo: ecco la funzione segreta che non tutti conoscono

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi possiede un iPhone sa che questi dispositivi, proprio perché molto performanti, tendono ad accumulare un numero incredibile di dati e applicazioni. Si tratta del risultato del lavoro intensivo compiuto attraverso lo smartphone, dunque è normale, anche solo dopo poche settimane dal suo acquisto, ritrovarsi con un telefono già sovraccarico, con un grande caos di immagini, widget e app sparsi in giro. Basta poco, insomma, per vedere la schermata del cellulare già piena.

Purtroppo questa condizione, alle lunghe, tende a rallentare lo smartphone, tanto che è la stessa Apple a raccomandare di tenere il dispositivo più ordinato possibile, così da non mandare in confusione l'intero sistema operativo. Nel caso in cui fosse necessaria una ripulita, non è il caso di scoraggiarsi, perché potrebbe essere un'operazione molto rapida. iOS, infatti, prevede una funzione segreta che provvede a tutto da sola.

Grazie a questa capacità introdotta con iOS sarà possibile riottenere in poco tempo le condizioni della smartphone appena acquistato. La schermata iniziale sarà in breve ripulita di tutto il materiale superfuo. Come fare? Basta fare tap su un'area qualsiasi della home dell'iPhone, tenendo presente che è necessario continuare a tenere premuto fino a quando sia le icone che i widget non cominciano a muoversi. Arrivati a quel punto, bisogna fare tap sull'elemento in basso - quello con i puntini che indicano il numero di schermate operative sullo smartphone. iOS risponderà mostrando tutte le varie pagine iniziali disponibi, anche in modalità miniatura. L'ultimo passaggio consiste nel togliere il segno di spunta su tutte le pagine, fatta eccezione per la prima. Rimettendo il segno di spunta, si riattiveranno anche le altre.

Ci sono poi delle accortezze per mantenere "pulita" la schermata iniziale dell'iPhone. Per prima cosa, gli esperti consigliano di tenere in risalto solo le app che utilizziamo maggiormante, come WhatsApp, Instagram, Facebook, Mail, Messaggi e altri. Le applicazioni meno impiegate, come quelle dei giochi o di altri servizi, andrebbero nascoste o comunque tolte dal gruppo della home page. Andrebbe poi fatta una cernita di quali applicazioni continuino a funzionare.

Elementi come i widget possono

essere, e resi più piccoli. Inoltre, app e widget possono essere sistemate in elenchi diversi e divisi sullo schermo del cellulare. Anche questo può aiutare a mantenere il dispositivo in ordine.