Cosa avrà iPhone 15 Pro che gli altri iPhone non hanno? Tutte le novità

I prossimi iPhone sono attesi per il mese di settembre ma, come capita ormai da anni, già circolano indiscrezioni che vanno prese come tali. Stando ai rumor gli iPhone 15 Pro e gli iPhone 15 Pro Max dovrebbero avere una dotazione di maggiore spessore rispetto agli iPhone precedenti e anche rispetto ai modelli 15 e 15 plus, ossia gli smartphone di nuova generazione ma di norma meno evoluti e anche meno costosi.

Parallelamente circolano voci anche riguardo a iOS 17, la nuova versione del sistema operativo che viene d’abitudine presentata insieme ai nuovi smarpthone.

iPhone 15 Pro, le novità

Il processore di cui si discute molto è l’Apple A17 Bionic, un chip a 3 nanometri capace di incrementare le prestazioni e ridurre i consumi. A corredo dovrebbe essere montato il chip 5G Qualcomm X70 per una più efficiente elaborazione dei dati e una riduzione della latenza, ossia il tempo che occorre a un sistema per rispondere a una richiesta.

La Ram dovrebbe essere da 8 Gb, ovvero 2 Gb in più rispetto agli iPhone 14, ma si tratta della medesiam Ram LPDDR, quindi senza grosse novità.

Il display atteso è di 6,1 pollici, quindi del tutto in linea con quello dell’iPhone 14 Pro anche se i bordi dovrebbero essere più fini e non si esclude che gli angoli saranno arrotondati.

Apple dirà addio al cavo lightning, e questa è una novità imposta dal Consiglio europeo. Il nuovo standard sarà l’Usb-C 3.2, quindi più veloce e performante dell’Usb-C che sarà comunque a bordo degli iPhone 15 e 15 Plus.

iPhone 15 Pro Max

Voci di corridoio suggeriscono che cambierà nome, diventando iPhone 15 Ultra e avrà un display da 6,7 pollici. Ad eccezione della nuova camera periscopio, le specifiche hardware dovrebbero essere le medesime dell’iPhone Pro.

La Dynamic Island, ossia un'interfaccia utente supplementare posizionata nella parte alta del display che permette l’accesso rapido ad alcune funzionalità, sarà presente su tutti i modelli di iPhone 15.

Prezzo e data di uscita

Gli iPhone 15, come da tradizione, dovrebbero essere presentati durante il prossimo mese di settembre. Sui prezzi Apple ha sempre mantenuto il massimo riserbo ma è lecito attendersi che saranno di poco superiori a quelli degli iPhone 14, che partono da 1.399 euro (per i modelli da 6,1 pollici) e da 1.489 per il modello Max.

iOS17

Il nuovo sistema operativo si annuncia privo di grosse novità, si tratterà probabilmente di un lieve restyling grafico. Apple potrebbe però inserire un’app per l’uso di Reality Pro, il visore per la realtà mista (AR/VR) atteso per la primavera del 2023 e il cui costo dovrebbe aggirarsi attorno ai 3.000 euro.

Conclusioni

Al di là di migliorie al comparto fotografico soprattutto sugli iPhone 15 Pro Max (o Ultra), al momento nessuno degli esperti scommette sul fatto che il nuovo smartphone Apple possa essere veramente rivoluzionario rispetto ai precedenti. Altro discorso è la presenza di porte Usb-C che, per Cupertino e per gli utenti, coincidono con la fine di una tradizione e con un cambiamento radicale.