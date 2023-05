Cosa fanno i tuoi figli online? Ecco come scoprirlo con queste app

Tenere i bambini lontani da smartphone e tablet è molto difficile. I nostri figli ci vedono costantemente con qualche device tra le mani e così, anche i più piccoli, sono inevitabilmente attratti da questi apparecchi che ormai spesso paiono essere prolungamenti del nostro corpo. Vengono però in soccorso dei genitori alcune app di parental control e alcuni sistemi che permettono di controllare il comportamento dei propri figli online e di schermare i contenuti che possono raggiungere.

Kids Place

Sebbene i pediatri consiglino di tenere i bambini al di sotto dei tre anni lontani dagli schermi, non sempre questa norma viene rispettata. Kids Place permette di creare un luogo sicuro per i più piccoli e di effettuare una selezione preventiva dei contenuti a cui il bambino può accedere. Attraverso questa app di parental control il genitore sceglie quali giochi e app rendere disponibili e quali bloccare. Il controllo può estendersi anche a siti e contenuti ed è inoltre possibile verificare le chiamate effettuate e i messaggi.

YouTube Kids

Guardare video è una delle attività più diffuse fra i più piccoli. Cartoni, canzoni, musiche, programmi… YouTube Kids seleziona e propone contenuti adatti ai minori di 12 anni e offre ai genitori opzioni di parental control e filtraggio. Anche la pubblicità, per quanto comunque presente a meno che non si sottoscriva un abbonamento, esclude contenuti non idonei alla visione da parte dei più piccoli.

Screen Time Parental Control

Questa App offre sia una versione gratuita sia una a pagamento. La prima permette di controllare quali app sono state utilizzate, per quanto tempo, quali ricerche sono state fatte… Nella versione a pagamento è inoltre possibile bloccare sia alcune attività sia l’utilizzo di alcune app. Questa applicazione di parental control invia anche dei report periodici per favorire il controllo.

Care4Teen

Care4Teen può essere installata sia su smartphone sia su pc e consente di controllare l’uso fatto dai più giovani dei vari device. Può essere installata in modalità invisibile, in modo che i ragazzi non la notino e non provino a disinstallarla. Oltre alle pagine visitate e alle app utilizzate offre anche la possibilità di controllare chiamate, messaggi e posizione attraverso GPS.

Mobile Fance

Oltre alle comuni opzioni, Mobile Fance offre la possibilità di impostare orari in cui è possibile utilizzare o meno una determinata applicazione. Così per esempio nella fascia oraria dedicata allo studio non saranno raggiungibili giochi e distrazioni, che potranno invece essere concessi nel tempo libero. L’app permette anche di impostare un limite massimo temporale di utilizzo e di bloccare i numeri sconosciuti.

Family Time

Il controllo temporale è tra i punti di forza anche di Family Time, app di parental control che offre anche la modalità Sogni d’Oro per impedire che il sonno dei figli sia disturbato dall’uso di device. L’opzione geo-aree invece invia dei messaggi ai genitori quando il bambino o il ragazzo esce da una determinata area preimpostata e consente l’invio di alert SOS istantanei, vale a dire messaggi rapidi per richieste di aiuto.