È il Cyber Monday. Dallo smartphone all'asciugacapelli: tutte le offerte da non perdere

Giorno di Cyber Monday, e dunque di altre opportunità per avere tecnologia a prezzi ribassati. Secondo una ricerca porata avanti da Shopify i 9 Paesi tra cui l'Italia il tech in questi giorni di offerte è secondo solo alla moda. Ma siccome appunto oggi ci si dedica ai prodotti innovativi, ecco che il gap verrà sicuramente colmato. Per questo anche noi vi diamo 10 consigli per fare affari.

Gli smartphone

OPPO Reno12 FS 5G è disponibile al prezzo consigliato di 279,99 euro, prezzo ideale per chi vuole un’esperienza mobile 5G, che consente un uso senza interruzioni e una navigazione estremamente fluida grazie alle caratteristiche del dispsitivo. Da segnalare anche il Motorola G85 con schermo Oled, fotocamera principale da 50 megapixel e batteria da 5.000 mAh: sul sito dell’azienda è a 269,90, 80 euro in meno del suo prezzo originario.

Lo smartwatch

Huawei punta molto sui wearable in Europa, e la sua gamma è la migliore per innovazione e design. Tra le scelte che potete trovare sullo store dell’azienda c’è GT 4, che è compatibile con iOS e Android e ha un’app dove controllare tutti i parametri vitali e gli allenamenti di decine di discipline diverse. Così come sono migliaia le watchface per personalizzarlo. Con 80 euro di sconto lo trovate a 169 euro.

Il videocitofono smart

Ezviz CP7 è un dotato di una telecamera HD da 1.080p per immagini nitide e chiare sia di giorno che di notte grazie alla visione notturna ad infrarossi. Ha un ampio schermo touchscreen da 7 pollici ed è dotato di connettività Wi-Fi. Grazie all’app Ezviz è possibile avere in tempo reale la visione di chi sta suonando alla porta di casa anche quando non si è presenti e di ricevere notifiche istantanee. Su Amazon è al prezzo scontato di 229,99€ (ovvero -23%).

L’hard disk

Kingston mette in promozione XS1000 in versione rossa da 1 e 2Tb. Adatto ai gamers, ha sua forma elegante e compatta consente di portarlo ovunque con facilità, senza rinunciare alle prestazioni: raggiunge velocità fino a 1.050 MB/s con capacità che arrivano fino a 2 Tb, garantendo così tutta la velocità e lo spazio di cui possono necessitare i dati più preziosi. Si trova su Amazon a 103 euro.

Per il wifi

Netgear mette in promozione i suoi router per un wifi veloce e senza barriere tra le mura di casa. Per esempio il modello ORBI WiFi 7 Premium Mesh Serie 9 (codice RBE970) è in offerta a 699,99 euro (invece di 899). Perfetto per lo streaming e per il gaming, aumenta la velocità della rete fino a 27 Gbps con una tecnologia a quattro bande.

La tv

Per chi vuole cambiare la televisione Mediaworld mette in vetrina a quasi il 50 per cento il modello LG OLED B4 OLED77B46LA a 77 pollici, un megaschermo 4K con processore a8 proprietario che è progettato per sfruttare l'intelligenza artificiale e riconoscere ciò che si guarda per migliorare automaticamente il suono e le immagini. Dotato di tutte le ultime funzionalità smart, ha in prezzo di listino di 3.299 euro. Ma oggi lo trovare a 1.699.

Il sistema di allarme

Ajax è un’azienda specializzata in smart home e in sistemi di allarme per la casa. Oggi sul sito manomano.it è in offerta il kit completo composto da 14 pezzi tra centralina video, centralina comando, sensori di movimento, sensori per porte e finestre, telecomando: Il prezzo è di 776 euro invece di 1.522, con un codice dedicato per avere altri 15 euro di sconto.

La lavatrice

Occasione da Euronics per chi vuole dotarsi di una lavatrice nuova: il modello Serie 6 di Bosch a carica frontale, classe energetica A, 9 kg di carico e funzioni smart come risparmio acqua e dei tempi di lavaggio a seconda dei tessuti, costa 499 euro invece di 899.

Il computer

Apple non è un’azienda che ama gli sconti, ma da qualche anno lascia fare a operatori e megastore. Così ecco che sul sito di Euronics è possibile trovare un MacBook Air 13 a 450 euro in meno del prezzo ufficiale, cioè 1.249 euro. Ha una memoria di 8+256 Gb ed è nel colore grigio siderale

L’asciugacapelli smart

Dyson è nota per i suoi prodotti per la bellezza e soprattutto per il suo asciugacapelli Supersonic, ora in versione Nural.

In pratica, grazie a un chip dedicato, un algoritmo misura il grado di tolleranza al calore dei capelli restando sempre alla temperatura ideale per non rovinarli, redendoli così sempre lucidi. Il prezzo di 495 euro è scontato del 25% da Unieuro.