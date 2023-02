Occhio alla sicurezza: come rimediare alla "falla" negli iPhone

Allarme sicurezza dal colore rosso per iPhone e iPad della Apple: è stata scoperta una grave falla nei sistemi operativi tale da consentire agli hacker di "andare a nozze" e rubare chissà quali e quanti milioni di dati sensibili. La problematica è stata scoperta ed è facilmente risolvibile con un semplice aggiornamento dei propri dispositivi che è stato rilasciato già da qualche ora, il numero 16.3.1

Cos'è "zero day"

Il giorno zero, ossia quello mai accaduto prima (quantomeno non con questa criticità) da quando esistono i prodotti di Cupertino: ecco perchè l'azienda ha idealmente chiamato "zero day" la problematica sui propri dispositivi scoperta casualmente da un ricercatore del Citizien Lab, Laboratorio interdisciplinare con sede presso la Munk School of Global Affairs dell'Università di Toronto, in Canada. A essere vulnerabile e scoperto agli attacchi dei pirati informatici sarebbe Webkit, motore browser utilizzato da Safari, Mail, Apple Store e numerose altre app su macOS, iOS e Linux. Ecco, da qui si capisce l'enormità della problematica che potrebbe riversarsi a cascata su tutti questi prodotti.

Tramite la falla nel sistema, gli hacker avrebbero libero accesso a tutti i dati degli iPhone e degli iPad. Il ricercatore ha scelto di rimanere anonimo e la Apple ha ringraziato per l'assistenza il laboratorio interdisciplinare canadese già conosciuto per aver denunciato gli attacchi subìti da organi governativi come nel caso dell'israeliana Nso Group. Secondo quanto riportato dai portali specializzati sui prodotti Apple, già nel solo 2021 sono stati sventati sette falle importanti che avevano reso vulnerabile il sistema operativo agli hacker. L'anno scorso, invece, i bug sono stati nove che potrebbero essere stati sfruttati prima degli aggiornamenti risolutivi.

Come aggiornare i dispositivi

L'unica soluzione da attuare è fare l'aggiornamento: i clienti Apple sanno bene che dovranno seguire il classico iter da Impostazioni, Generali, Aggiornamento Software. A quel punto si potrà richiedere la nuova versione aspettando alcuni secondi, scegliendo se scaricarla con il traffico dati o il Wi-fi. La batteria dovrà essere al 50% per poterla effettuare senza la necessità del caricabatteria, altrimenti si dovrà inserire lo spinotto per eseguire l'aggiornamento. Appena disponibile inizierà il count-down, smartphone e tablet si spegneranno e pochi secondi dopo apparirà la classica mela con la barra dell'aggiornamento. Dopo pochi minuti i dispositivi si riaccenderanno e se tutto sarà andato a buon fine si dovrà leggere iOs è aggiornato, 16.3.1. Per almeno un po' di tempo, si spera, si sarà al sicuro da malintenzionati informatici che vogliono entrare nel privato di ognuno di noi.