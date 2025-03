Furto del telefono, in che modo funzionano e come attivare le protezioni Android

Gli smartphone sono di certo i dispositivi elettronici più rubati in assoluto, ma quando si subisce un furto del genere il rischio non è solo quello di perdere un oggetto di valore bensì anche di esporre i nostri dati personali e le informazioni sensibili salvate sul device, tra foto, video, contatti e informazioni bancarie.

Proprio per correre ai ripari qualora si verificasse un avvenimento del genere, Google ha ideato una serie di funzionalità in grado di consentire agli smartphone dotati di Android di proteggersi in modo autonomo: grazie ad esse il dispositivo "capisce" di essere stato sottratto e blinda il suo contenuto. La protezione messa a disposizione dall'OS, introdotta nell'ottobre del 2024 come aggiornamento dei Google Play Services, è una suite di opzioni di sicurezza basate sull'intelligenza artificiale che si articola in tre principali funzionalità, ovvero "Blocco per furto", "Blocco remoto" e "Blocco dispositivo offline", a cui si somma la protezione aggiuntiva" Verifica dell'identità".

Iniziamo innanzitutto col dire che il sistema è a disposizione degli utenti Google solo su dispositivi dotati almeno di Android 10, tuttavia determinate funzioni sono fruibili esclusivamente a partire dalla versione 15 in poi, ma non su dispositivi Android Go, tablet e indossabili: per attivare le tre funzionalità, cosa fondamentale, è necessario che sul device venga impostata una schermata di blocco. L'attivazione della protezione per furto è raggiungibile tramite il percorso Impostazioni - Google - Tutti i servizi - Protezione dai furti.

Blocco per furto

Questa prima funzione sfrutta l'intelligenza artificiale, i sensori di movimento, il Wi-Fi e il Bluetooth del cellulare per rilevare se qualcuno prende inaspettatamente il dispositivo elettronico e scappa: una volta rilevato l'allarme, viene bloccato lo schermo, e quindi di conseguenza l'accesso ai nostri dati sensibili.

Come spiegato da Google, la funzione non è attiva quando lo schermo del telefono è bloccato, e, con l'obiettivo di limitare le eccessive interruzioni durante il normale utilizzo, potrebbe non attivarsi in presenza di una connessione Wi-Fi o Bluetooth stabile o qualora si siano verificati blocchi ripetuti in un breve lasso di tempo.

Per attivare l'opzione bisogna seguire semplicemente il percorso Impostazioni - Google - Tutti i servizi - Protezione dai furti e quindi cliccare su "Attiva blocco per furto": se non fosse a disposizione, ciò significa che il device non supporta tale funzionalità.

Blocco remoto

Questa opzione consente di bloccare il cellulare da remoto semplicemente utilizzando il numero di telefono verificato, ma per poterla sfruttare vanno soddisfatti alcuni fondamentali requisiti:

un blocco schermo;

una scheda SIM attiva;

un dispositivo con un numero di telefono verificato;

il servizio "Trova il mio dispositivo" attivato;

il dispositivo online.

Qualora lo smartphone sia offline, quando viene inviata una richiesta di schermata di blocco tramite "Blocco remoto" lo schermo si arresta solo dal momento in cui torna a essere online. Una volta che lo schermo viene bloccato, per un massimo di due volte in 24 ore, la funzione può essere disattivata localmente solo con il tuo blocco schermo.

Si può attivare la funzione attraverso il percorso Impostazioni - Google - Tutti i servizi - Protezione dai furti e Blocco Remoto. Per completare l'attivazione è ovviamente necessario un numero di telefono verificato: basta cliccare su Verifica numero e attivare Verifica automaticamente i numeri di telefono. Nel caso in cui si smarrisca il device o si sospetti un furto si deve visitare il sito android.com/lock, inserire il numero di telefono verificato, completare la verifica reCAPTCHA a schermo e richiedere il blocco del dispositivo. Così facendo, lo schermo del dispositivo si bloccherà pochi istanti dopo.

Blocco dispositivo offline

Questa opzione blocca automaticamente lo schermo dello smartphone se un ladro tenta di disconnetterlo da Internet per un periodo prolungato, cosa che impedisce a chiunque di accedere ai dati quando si è offline. Oltre ciò, Android è in grado di individuare altri segnali di un possibile furto, come troppi tentativi di sblocco falliti, e arrestare di conseguenza l'accesso allo schermo. Si può attivare la funzione attraverso Impostazioni - Google - Tutti i servizi - Protezione dai furti e Blocco dispositivo offline.

Verifica dell'identità

Ulteriore funzione di protezione dello smartphone è Verifica dell'identità, che richiede l'utilizzo della biometria e altre misure di difesa per apportare modifiche all'Account Google o per eseguire le seguenti azioni sensibili sul dispositivo, come indicato da Google:

accedere alle password e alle passkey salvate con il Gestore delle password di Google;

compilare automaticamente le password nelle app dal Gestore delle password di Google, tranne in Chrome;

modificare il blocco schermo, ad esempio PIN, sequenza e password;

modificare la biometria, come lo Sblocco con l'Impronta o lo Sblocco con il Volto;

seguire un ripristino dei dati di fabbrica;

disattivare Trova il mio dispositivo;

disattivare le funzionalità di protezione dai furti;

visualizzare i luoghi attendibili;

disattivare la Verifica dell'identità;

configurare un nuovo dispositivo con il dispositivo attuale;

aggiungere o rimuovere un Account Google;

accedere alle Opzioni sviluppatore.

Utilizzando Verifica dell'identità per l'Account Google sarà richiesta la biometria per modificare la password dalle impostazioni dell'account o tramite "Password dimenticata" e per aggiungere o modificare i fattori di recupero sul dispositivo. Da sottolineare il fatto che con l'inserimento dell'opzione è possibile continuare a usare "PIN, sequenze o password per lo spazio privato, la modalità Multiutente, la compilazione automatica dei pagamenti nelle app e la compilazione automatica di password e pagamenti in Chrome".

Si può selezionare la funzione tramite il percorso Impostazioni - Google - Tutti i servizi - Protezione dai furti e Verifica dell'identità.

Per attivarla è necessario

accedere a un Account Google.

aggiungere un blocco schermo, se non si è ancora fatto.

aggiungere la biometria, come lo Sblocco con l'Impronta o lo Sblocco con il Volto.

aggiungere i tuoi luoghi attendibili, ad esempio Casa o Lavoro.

Per recuperare più facilmente l'Account Google si può optare per la verifica tramite il numero di telefono, ma è un'opzione facoltativa: al termine delle operazioni è sufficiente cliccare su Fine.