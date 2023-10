Google svela la nuova gamma di prodotti Pixel

Google ha fatto un altro passo avanti nell'innovazione tecnologica presentando la sua ultima gamma di prodotti Pixel. Tra le novità spiccano gli smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro, la seconda generazione di Pixel Watch e una versione rinnovata degli auricolari Pixel Buds Pro. Ecco le caratteristiche di questi nuovi dispositivi che promettono di solleticare l'appetito degli appassionati di tecnologia in tutto il mondo.

Display impressionanti

Gli smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro vantano display di alta qualità che offrono un'esperienza visiva straordinaria. Il Pixel 8 presenta un ampio schermo da 6,2 pollici, mentre il Pixel 8 Pro si distingue con un display ancora più grande da 6,7 pollici. Entrambi i dispositivi offrono un refresh rate fino a 120Hz, garantendo una fluidità sorprendente nelle animazioni e nelle transizioni.

Potenza elevata con Google Tensor G3

La chiave per il rendimento eccezionale di questi smartphone risiede nel processore Google Tensor G3. Questo potente chipset offre prestazioni elevate, garantendo che gli utenti possano gestire senza sforzo le applicazioni più esigenti e le attività multitasking.

Resistenza all’acqua e alla polvere (IP68)

La nuova gamma Pixel è progettata per resistere agli elementi, grazie alla certificazione IP68. Questo significa che gli utenti possono essere tranquilli nell'utilizzare i loro dispositivi anche sotto la pioggia o in ambienti polverosi senza preoccuparsi di danni.

Connessione ultrarapida 5G

Entrambi gli smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono dotati di connettività 5G, il che significa che gli utenti possono sfruttare al massimo la velocità della rete per streaming, download e navigazione veloce su Internet.

Sensore termometro (solo Pixel 8 Pro)

Una caratteristica esclusiva del Pixel 8 Pro è il sensore termometro integrato. Questo sensore consente agli utenti di misurare la temperatura ambientale con precisione direttamente dal loro smartphone, rendendo il dispositivo ancora più versatile. Inoltre entrambi i dispositivi offrono opzioni di sblocco convenienti, inclusi il riconoscimento facciale e il sensore di impronte digitali. Questo assicura un accesso rapido e sicuro ai contenuti del dispositivo.

Fotocamere di qualità superiore

Google ha sempre messo un'enfasi significativa sulla fotografia nei suoi smartphone Pixel e la nuova gamma non fa eccezione. La fotocamera anteriore da 10,5MP cattura selfie impeccabili, mentre le fotocamere posteriori sono un vero punto di forza. Infatti Pixel 8 presenta la fotocamera principale da 50MP e fotocamera ultra grandangolare da 12MP mentre la versione Pro aggiunge un’ultra grandangolare da 48MP e fotocamera tele con zoom ottico 5x da 48MP. Queste implementazioni promettono di offrire risultati sorprendenti in qualsiasi condizione di illuminazione e di catturare dettagli impeccabili.

Design raffinato e materiali sostenibili

I Pixel 8 e Pixel 8 Pro si distinguono per un design elegante, realizzato con materiali sostenibili. Il Pixel 8 presenta un display Actua da 6,2 pollici con luminosità migliorata del 42% rispetto al modello precedente. Il retro in vetro lucido è abbinato a finiture in metallo satinato e colorazioni Grigio Verde, Rosa e Nero Ossidiana. Il Pixel 8 Pro vanta uno schermo Super Actua da 6,7 pollici, retro in vetro opaco, cornice in alluminio lucido e colorazioni Grigio Creta, Azzurro Cielo e Nero Ossidiana. Il sensore per la rilevazione del calore degli oggetti è posizionato sul retro.

Autonomia della batteria potenziata

Gli smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono alimentati da batterie di alta capacità. Il Pixel 8 è dotato di una batteria da 4.575mAh, mentre il Pixel 8 Pro offre una batteria ancora più grande da 5.050mAh. Queste batterie potenziate assicurano una durata prolungata, consentendo agli utenti di utilizzare i loro dispositivi per tutto il giorno senza problemi.

Pixel Watch 2

Infine, Google ha annunciato Pixel Watch 2, un orologio intelligente migliorato con nuove funzionalità, prestazioni avanzate e misurazioni più accurate. Il dispositivo è disponibile in versione Wi-Fi a partire da 399 euro. L'evento "Made by Google 2023" ha portato una serie di innovazioni straordinarie, dimostrando l'impegno di Google per offrire dispositivi di alta qualità e funzionalità all'avanguardia. La lunga durata del supporto software e le nuove partnership evidenziano l'importanza che Google attribuisce al mercato italiano. I prodotti Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Buds Pro e Pixel Watch 2 promettono di soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti, fornendo un'esperienza di alto livello nel mondo della tecnologia.