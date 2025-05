Hai uno di questi smartphone? Devi sostituirlo entro luglio 2025: ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

Si avvicina una svolta per il mondo della telefonia, e il 2025 pare proprio essere l'anno del più marcato cambiamento; presto molti possessori di smartphone non potranno fare altro che sostituire il dispositivo in loro possesso, dato che questo non riceverà più la necessaria assistenza da parte delle aziende produttrici. Non solo. Stando agli ultimi rumors, ci sarebbe un'azienda storica che ha addirittura deciso di ritirarsi dal mercato.

Il mercato dei telefoni, lo sappiamo tutti, si muove molto rapidamente. La aziende fanno a gara per produrre i modelli più accattivanti e performanti. In tale contesto, a fare la differenza è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che, piaccia o no, sarà sempre più inserità nei nuovi prodotti. Questo porterà le aziende a concentrarsi sempre di più sul nuovo, a sfavore dei modelli precedenti. Altre, invece, potrebbero decidere di ritirarsi. Ecco perché i possessori di alcuni modelli e marchi di cellulari saranno presto costretti a cambiare dispositivo.

Giorni fa è arrivata una vera e propria doccia fredda: uno storico produttore di cellulari ha addirittura deciso di ritirarsi dal mercato. Stando alle ultime notizie, LG avrebbe deciso di interrompere la produzione di smartphone. A riportare l'incredibile notizia è stato The Verge. LG sta per chiudere definitivamente il "capitolo cellulari". Già dal 2021 LG aveva fatto sapere di aver interrotto la produzione di telefoni, assicurando però che avrebbe proseguito con l'assistenza e gli update. Dal prossimo 30 luglio 2025 anche questo finirà.

Chi si trova in possesso di uno smartphone LG dovrà quindi cambiare telefono. Purtoppo non si "salverà" alcun modello. Nessun device LG riceverà più aggiornamenti. La soluzione migliore è ovviamente quella di passare a un altro brand. Non si deve per forza scegliere un iPhone, sul mercato ci sono tanti marchi fra cui scegliere, come Samsung, Xiaomi e Huawei. Si tratta di telefoni performanti divenuti ormai una certezza per gli esperti del settore.

Nulla vieta, comunque, di continuare a utilizzare il proprio smartphone LG. Bisogna però considerare che non ci sarà più un'assistenza a cui riferirsi, né si potrà contare sugli update del sistema operativo. Ciò potrebbe portare ad avere problemi di sicurezza.