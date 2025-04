Honor 400 Lite, leggerezza e luminosità sotto i 300 euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Honor 400 Lite è un modello dal prezzo accessibile con qualità che lo rendono ideale per chi non vuole spendere molto ma avere design, leggerezza e alcune funzioni da fascia superiore di mercato. Insomma: concreto (nella confezione trovare smartphone, spilla per estrarre la SIM e cavo USB-C/USB, però non il caricabatterie) e, per certi versi, interessante. Ecco l’impressione dopo la prova.

Design e materiali

Il design è elegante, anche se qualcuno (più di qualcuno in effetti) lo troverà simile all’iPhone. Ma tant’è: è difficile nel mondo degli smartphone trovare qualcosa di nuovo, e poi in fondo proprio Steve Jobs ha insegnato che prendere spunto da ciò che funziona non è peccato. Per cui: forme squadrate, bordi piatti, Dynamic Island stile Honor. Ma anche sottigliezza (solo 7,3 mm), leggerezza appunto (171 grammi) e comodità d’uso, anche con una mano.

Honor 4000 Lite si distingue anche il Camera Button, il tastino laterale presente anche su iPhone e che in questo caso viene utilizzato per aprire la fotocamera (e, nel caso, scansionare i Qr Code) o per accedere all’assistente Gemini: in questa fascia di mercato è sicuramente qualcosa in più.

Display e prestazioni

Il display AMOLED da 6,7 pollici è una delle caratteristiche migliori: colori vivi, neri profondi, ottima fluidità grazie ai 120Hz di refresh rate. La luminosità di picco dichiarata è di 3.500 nits: si tratta però della luminosità "tipica" e non di quella che vediamo a schermo pieno. Ma in ogni caso sotto il sole le immagini si vedono bene. Non è un prodotto studiato per il gaming, ma comunque ci si può divertire.

Il processore Dimensity 7025 Ultra di MediaTek e gli 8 Gb di RAM permette allo smartphone di comportarsi in modo fluido, seppur con qualche minimo e tollerabile intoppo. La memoria è di 256 Gb (non espandibili), che sono abbastanza per non aver problemi di intasamento. Il 400 Lite è pure certificato IP65: resiste a spruzzi e polvere (ma non mettetelo in acqua)

La batteria invece è un punto forte: con i suoi 5.230mAh si arriva a fine giornata con ancora quasi la metà del serbatoio pieno. La ricarica non è velocissima (35W, il che vuol dire circa un'ora e mezza per il riempire al massimo), ma c’è un sistema intelligente che protegge la batteria nel tempo, bloccando se si vuole la carica all’80%.

Software e utilizzo

A bordo di Honor 4000 Lite troviamo Android 15 con patch aggiornate (per ora) a febbraio. L'interfaccia è: fluida, pulita e con Gemini che funziona bene. Le notifiche dei messaggi rimandano direttamente alle conversazioni e non prima all’app di riferimento, particolare che può piacere o meno. La buona notizia sicuramente è che lo smartphone supporta anche le eSIM, per il resto però non consente il blocco delle chiamate Spam e le registrazioni delle telefonate. Ma non è una novità in prodotti di questo genere.

Il comparto fotografico è composto da tre fotocamere sul retro e una per i selfie: quella principale da 108 mpx produce scatti di ottima qualità di giorno e sufficientemente buoni quando si fa più buio (con supporto video fino a 1080 pixel). Le altre sono migliorabili: lo zoom digitale è 10x, quella frontale per i selfie è nella media; un po’ carente invece la grandangolare posteriore. In questo caso si poteva fare di meglio. Infine l’audio: mono e quindi buono per YouTube.

Prezzo e considerazioni finali

Il prezzo di listino di Honor 400 Lite (nei colori Marss Green, Velvet Black e Velvet Gray) è di 299 euro, ma se si naviga un po’ negli store online è già possibile trovarlo a 50

euro in meno. A questo costo, tra le cose positive sicuramente possiamo notare il display, la presenza del Camera Button e della eSim, la batteria. Il comparto fotografico, invece, non potrà accontentare i creator accaniti.