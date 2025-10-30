Huawei presenta i nuovi Pura 80 e 80 Ultra

Toh, chi si rivede. Finalmente torna dalle nostre parti uno smartphone Huawei, azienda che nel settore sarebbe diventata dominante anche in Occidente se non ci fossero state le note questioni con Trump. Eppure, in questi anni, Huawei è ripartita da zero per risalire la corrente, cominciando a riproporsi con gli smartwatch: il risultato è che nel mercato globale gli orologi smart sono al numero uno nelle spedizioni, mentre in Cina anche i telefoni hanno riconquistato la leadership. C’è da fare un ultimo passo, ovviamente il più difficile per evidenti motivi (qui arrivano modelli 4G Lte e l’accesso ai servizi Google, nonostante in buona parte sua stato risolto, non è ancora percepito dagli utenti), ma non c’è dubbio che sia solo questione di tempo. E dunque, per riconquistare visibilità, ecco la serie Pura 80, prova di forza nel design e nelle prestazioni. Perché la tecnologia Huawei continua ad essere un passo avanti, e noi l’abbiamo testata. Ecco le nostre impressioni.

Le caratteristiche di Pura 80 Pro e 80 Ultra

Il design è effettivamente caratteristico. Gli smartphone di Huawei arrivano anche in una raffinata finitura Glazed Red nel modello Pro – oltre alle tonalità Grazed Black e Glazed White - e introducono un aspetto che punta su un comparto fotografico che racconta, anche visivamente, il suo livello professionale. Il segno distintivo è il “Forward Symbol”, un motivo a raggiera ispirato ai dettagli di alta gioielleria e agli orologi di lusso. E proprio il lusso è ancor più evidente nel modello Ultra, nel quale la lente è incorniciata da un anello dorato che riflette luce e profondità, per trasformare il dispositivo qualcosa di unico.

Avendo utilizzato il Pura 80 Pro, si può dire che è sicuramente uno smartphone che non passa inosservato. La sua forma ovviamente non è certo quella di un prodotto che sta in tasca facilmente, però il peso di 219 grammi è comunque inferiore ad altri modelli dello stesso tipo. Il comparto fotografico ha uno spessore importante, ma d’altronde restituisce degli scatti che sono il vero valore aggiunto. E che, appunto, fanno passare il resto in secondo piano.

Fotografia pro

Perché il punto è proprio questo: volete voi un telefono altamente tecnologico capace di farvi fare delle fotografie di altissimo livello? Se la risposta è sì, questo è il matrimonio giusto. Anche perché tutto ciò è facilmente comprensibile dalle caratteristiche: il modello 80 Pro è dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel, una ultragrandangolare da 40, un teleobbiettivo periscopico con zoom 4x e macro da 48 e un sensore Ultra Chrome da 1,5 per esaltare i colori e le immagini negli scatti notturni; Il Pura 80 Ultra invece ha il sensore principale da 50 mpx, una camera doppia periscopica da 50 per il tele con zoom ottico 3,7x e da 12,5MP per l’ultra-tele con zoom ottico 9,4x, un’ultra grandangolare da 40 e il sensore Ultra Chrome da 1,5.

Insomma: stiamo parlando di fuoriserie del ramo, che adotta la tecnologia Ultra Lighting Camera da 1 pollice, in grado di catturare luminosità e dettagli anche in ambienti con poca luce. Inoltre Ultra Chroma Camera assicura colori fedeli e realistici, mentre il doppio teleobiettivo a doppia modalità del Pura 80 Ultra permette di ottenere scatti cinematografici con ingrandimenti 3.7x e 10x. A questo si aggiunge il sistema XMAGE, che migliora ulteriormente la resa fotografica. In sintesi, pure noi poveri apprendisti cine foto operatori, ci sentiamo improvvisamente dei professionisti, anche grazie – come si conviene – alla nostra amica intelligenza artificiale. Così, grazie a un sensore teleobiettivo di grandi dimensioni e ad algoritmi avanzati, le fotocamere garantiscono immagini nitide e dettagliate anche con zoom elevati e in condizioni di scarsa illuminazione. In pratica è di notte che i Pura 80 esaltano ancor di più le loro caratteristiche. E la qualità dei video viene assicurata dalla registrazione in 4K.

Funzionalità intelligenti ed esperienza utente

Detto quanto sopra, la Pura 80 Series non punta solo su prestazioni fotografiche. Ci sono funzioni smart per semplificare faccende quotidiane, e il pulsante Smart Controls è ideato per essere personalizzato in modo da accedere rapidamente a torcia, fotocamera o lente AI. Non è una novità assoluta, lo sappiamo, ma è buono che ci sia. Completano il quadro un sistema di riconoscimento biometrico avanzato e la cancellazione del rumore basata su intelligenza artificiale per chiamate sempre chiare.

Autonomia e sicurezza

Sotto la scocca c’è una batteria da 5170 mAh, il che vuol dire un un’autonomia di lunga durata. Quanto? Diciamo che con un uso normale siamo arrivati agilmente oltre a una giornata. E in ogni caso a questo si aggiunge un sistema di ricarica velocissima grazie al SuperCharge da 100W e (soprattutto) al SuperCharge Wireless da 80W.

Chi pensa che “però gli smartphone Huawei da noi non si possono usare”, sappia che è a disposizione non solo l’AppGallery, ma anche un Aurora Store migliorato, ovvero il negozio di app dal quale si possono scaricare senza problemi i servizi di Google. Il tutto è stato in questa serie semplificato, per cui basta un tocco per avere le applicazioni più utilizzate sul proprio dispositivo. Nessun problema di privacy (se siete preoccupati anche di questo), perché il sistema operativo dello smartphone lavora in linea con le direttive europee del Gdpr.

Display e protezione

Il nuovo display Crystal Armor Kunlun Glass di seconda generazione da 6,8 pollici (in entrambe le versioni) restituisce immagini chiare e davvero definite: le caratteristiche di refresh rate adattivo fino a 120 hz e di frequenza sono al top del mercato. Per cui il risultato è avere una visione dei contenuti di assoluto livello, a cui si aggiunge una grande resistenza complessiva: fino a 25 volte in più dei precedenti modelli contro le cadute e a 16 volte contro i graffi. Quindi per rovinarli, questi smartphone, bisogna davvero esercitarsi a lungo.

Prezzi, promozioni e disponibilità

I nuovi smartphone di Huawei sono di fascia alta, per cui anche i prezzi si adeguano: Pura 80 Pro costa 1.099 euro. Il modello 80 Ultra è disponibile a 1.499 euro

Si può però cercare di averlo a qualcosa meno con le promozioni: fino al 25 novembre è attivo un coupon di 100€ di sconto (codice: AMKTCSPURA80), inoltre chi acquista sullo Huawei Store riceverà in regalo un HUAWEI WATCH GT 5 (46 mm nero o 41 mm bianco).

Infine, tutti i clienti che acquistano un Pura 80 Pro riceveranno HUAWEI Care+ gratuita per 12 mesi, comprensiva di una sostituzione schermo gratuita e sostituzione batteria senza limiti se la capacità scende sotto l’85%.