"Influencer virtuali": ecco chi seguono gli italiani sui social

Prima ci sono le persone in carne e ossa che hanno dato il via, già da molti anni, al nuovo mestiere di influencer, ossia quello di influenzare il grande pubblico soprattutto sugli acquisti da fare. Negli ultimi tempi, parallelamente a Chiara Ferragni, Benedetta Rossi e pagine quali Giallozafferano e ClioMakeUp (per citare le quattro più seguite in Italia) stanno crescendo anche i followers degli influencer cosiddetti "virtuali".

Chi sono i "virtual influencer"

La ricerca condotta e pubblicata dal Gruppo Mondadori assieme alla collaborazione con BVA Doxa e Buzzoole ha fatto emergere qualcosa che ancora in molti non sanno: per la prima volta in assoluto nello scenario italiano è emerso che oltre tre milioni di italiani seguono almeno un " virtual influencer ", soprattutto coloro i quali rientrano nelle catetorie di Generazione Z e Millennials. Ma nello specifico di chi si tratta? Non sono persone reali ma creare dalle aziende sempre con lo stesso scopo, influenzare il pubblico nelle scelte di acquisti (dai prodotti al cibo ai viaggi ecc.). In pratica è come se fossero degli avatar: finti cantanti, finte modelle, finti personaggi ma che hanno comunque un seguito enorme.

L'indagine ha messo in luce che il 28% di chi segue gli influencer virtuali ha un'età compresa fra 18e 24 anni, il 34% fa parte della fascia 25-34 anni, il 24% dalla fascia 35-44 anni e il 14% dalla fascia 45-54 anni. Il 57% di chi conosce e segue i virtual influencer lo fa quotidianamente, il 28% ogni due o tre giorni, il 7% circa una volta alla settimana mentre la percentuale rimanente soltanto di rado. È stato soprattutto l'avvento di Tik Tok a creare queste figure virtuali che si affiancano, in tutto e per tutto, a quelle reali che ormai abbiamo imparato a conoscere. " Stiamo assistendo ad un ulteriore cambio di paradigma nato nel solco dell’innovazione stessa", ha dichiarato Gianluca Perrelli, Ceo di Buzzoole.

Chi seguono gli italiani

Come accennato prima, però, gli italiani preferiscono ancora le persone in carne e ossa: tra i primi cinque macro-influencer al primo posto assoluto c'è Chiara Ferragni quasi alle soglie dei 30 milioni di follower seguita dalla pagina di cucina Giallozafferano (3,9 milioni) e Benedetta Rossi che pur avendo soltanto 30,1 mila follower è stata citata dal 72% di intervistati. Al quarto posto tra le citazioni c’è la pagina ClioMakeUp (62%) e al quinto Aurora Ramazzotti che conta 2,6 milioni di follower e il 60% delle citazioni tra gli intervistati sugli influencer più seguiti.