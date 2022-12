Instagram hackerato? Ecco come recuperare l'account

La privacy sta diventando (era ora) sempre più un punto di forza dei social network: dopo le novità di prossima introduzione su WhatsApp, anche Instagram vuole ridurre al minimo il rischio di vedere hackerati i profili degli utenti.

Cosa sta per cambiare

Anche se esistono già svariati metodi per evitare brutte sorprese come l'autenticazione a due fattori che rilascia un codice per l'accesso soltanto dopo un messaggio che viene inviato sul telefonino dell'utente e il riconoscimento facciale, capita troppo spesso che malintenzionati entrano nei profili altrui rubando preziose informazioni riservate o semplicemente ledendo la privacy dei singoli utenti. Dalle prime indiscrezioni fornite da puntoinformatico ma anche da quanto hanno potuto osservare i più attenti, sono già attive alcune novità importanti che limiteranno le interferenze degli estranei.

Come spiega la piattaforma, Instagram ha reso disponibile la possibilità di entrare tramite la pagina web dedicata a una specie di "hub" che offre la corretta assistenza per tutti gli account che non riescono più ad accedere con il normale servizio di username e password o che, ancora peggio, hanno subìto un hackeraggio: basterà seguire le indicazioni fornite dal social tramite passaggi obbligati e istruzioni che sarà possibile rimettere velocemente in piedi e quindi recuperare l'account esistente senza bisogno di iscriverne un altro e perdere tutto quello che si è costruito nel tempo con foto, post e ricordi e tutto l'archivio delle storie.

Chi può reimpostare la password

Una novità particolare che Instagram ha già reso disponibile consentirà l'aiuto delle persone amiche o familiari se si hanno problemi con la reimpostazione della password: in pratica, chi decidesse di attivare questa funzione, la persona di riferimento dovrà confermare l'identità dell'amico così da consentirgli di rientrare nel suo profilo tramite il classico login. Non più soltanto, quindi, una funzione meccanica dietro l'autenticazione ma la conferma di una persona in carne e ossa che verificherà se chi fa la richiesta è davvero la persona corretta, un altro passo avanti per evitare hackeraggi indesiderati.

L'attività dell'intelligenza artificiale di uno dei social più usati, poi, eliminerà in maniera automatica tutti gli account considerati "sospetti" perché nascondono la propria identità spacciandosi per qualcun altro. Infine, si sta provando a testare anche un sistema di avvisi che si attiverà automaticamente se un profilo spam dovesse entrare in contatto con un vero utente: fino a oggi è l'utente che può segnalare prontamente un account falso tra le opzioni disponibili, bloccandolo e bloccando le eventuali copie che potrebbe fare. Molto presto, invece, sarà lo stesso Instagram che dovrebbe evitare questi passaggi ai propri iscritti.