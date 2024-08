Arriva iPhone 16. Anticipazioni e data di lancio: tutto quello che sappiamo

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è già chi non sta nella pelle e fa il conto alla rovescia: quanto manca per la presentazione di Cupertino al nuovo iPhone 16? Poco, pochissimo, l'evento è fissato per lunedì 9 settembre e si potrà seguire in diretta streaming dal sito Apple o su Apple Tv a partire dalle ore 19 in Italia. C'è molta curiosità, un anno dopo il lancio del predecessore, su quali saranno le novità di rilievo: si può già dire che uno dei temi probabilmente più discussi sarà relativo all'intelligenza artificiale e sulle nuove funzioni dello smartphone ma non solo.

Le indiscrezioni su iPhone 16

Secondo i rumors non ci dovrebbero essere sostanziali novità sulla linea: sia i 16 che i 16 Pro avranno uno schermo un po' più ampio e una qualità fotografica ancora più elevata. Più dello smartphone in sé, la vera novità sarà rappresentata da quando in ottobre sarà disponibile il sistema operativo iOS 18.1 già utilizzato dai beta-tester: ecco che a quel punto sarà operativa Apple Intelligence e, come spiega IlSole24Ore, avverrà l’integrazione con Gpt-4 di OpenAI.

Apple Intelligence funzionerà anche sui dispositivi precedenti, ma - almeno per il momento - non per i clienti europei: per tutto il 2024 non sarà disponibile " per via delle incertezze normative introdotte dal Digital Markets Act" , ha dichiarto Cupertino nel mese di giugno. I dispositivi disponibili, poi, potrebbero avere più e diversi colori rispetto agli attuali e l'introduzione di un pulsante "Azione" per tutti i nuovi modelli.

La curiosità sulla data di lancio

Come ricorda Hdblog, molti non sanno o non ricordano che la data da sempre scelta per la presentazione dei nuovi prodotti non è il lunedì ma il martedì: a rigor di logica sarebbe dovuta avvenire martedì 10 settembre ma in quel giorno gli occhi puntati degli Stati Uniti e del mondo intero saranno interamente rivolti al dibattito tra i canditati per la Casa Bianca, Donald Trump e Kamala Harris. " Apple non ha mai presentato un iPhone di lunedì: perfino il primo iPhone, annunciato il 9 gennaio 2007, debuttò di martedì", spiegano gli esperti a Forbes.

Quando si aprono i pre-ordini

Questa data a sorpresa per il lancio dell'iPhone 16 rientra anche nel fatto che Cupertino ama anche l'imprevibilità. Cosa cambia per la possibilità di acquisto da parte degli utenti? Poco o nulla: alcune indiscrezioni dicono che i pre-ordini si potranno aprire giovedì 12 settembre contro la tradizione oppure, rispettandola, soltanto da venerdì 13 settembre. In questo caso le possibilità sono esattamente del 50%, lo scopriremo soltanto lunedì 9 settembre.

I costi

Ancora più difficile è ipotizzare il costo

dei nuovi iPhone: secondo alcune indiscrezioni e ipotesi, quindi nulla di certo, l'iPhone 16 potrebbe costare 979 euro, il modello Plus intorno a 1.139 euro, il 16 Pro al costo di 1.239 euro e il modello Pro Max 1.489 euro.