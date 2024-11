iPhone 17, la produzione parte ma non in Cina (ecco dove)

Ascolta ora 00:00 00:00

iPhone 16 è da poco uscito nel nostro Paese, ma già si parla di iPhone 17, e con una novità impotante. Apple avrebbe infatti deciso di procedere con la produzione e i vari test in India, anziché in Cina.

iPhone 17 fa già parlare

Come riportato di recente da esperti del settore, il colosso statunitense avrebbe scelto l'India come paese in cui cominciare la produzione dei modelli numero 17 di categoria base. Lo stabile sarà nella sede di Foxconn della città di Bengalore, capitale dello stato indiano meridionale di Karnataka. Lo sviluppo dei modelli "pro", stando a indiscrezioni, resterà invece in Cina. Si tratta in ogni caso di una novità non di poco conto, perché è la prima volta che Apple decide di procedere in tal modo. Per tutti questi anni, infatti, Apple ha sempre scelto la Cina per le primissime fasi.

Una scelta, quella del colosso statunitense, che fa parecchio parlare. Secondo alcuni, la decisione di preferire l'India alla Cina risiede nei recenti rapporti, tutt'altro che idilliaci, che sussistono adesso fra Stati Uniti d'America e Cina.

Ma cosa verrà fatto in questo primo periodo in India? Come abbiamo detto, si tratta delle prime fasi. Da ora fino a maggio, infatti, si cerchera di realizzare il progetto ideato nella sede di Cupertino, cercando di rispettare pienamente le direttive. Insomma, avverrà il vero e proprio sviluppo del dispositivo già tanto atteso dagli appassionati. L'aspettativa è grande, dato che si parla di smartphone più ambizioso di sempre.

Apple sempre più rivolta verso l'India?

Gran parte delle produzione vera e propria degli smartphone viene già portata avanti in India, ma questa è la prima volta che Apple affida alla Nazione lo sviluppo degli smartphone dalle fasi iniziali. Come viene evidenziato dal quotidiano Times of India, in quesri ultimi anni il colosso statunitense sta incrementando sempre più la sua presenza nel Paese. Le tre fabbriche indiane di riferimento in cui va avanti la produzione sono Foxconn Technology Group, Pegatron Corp. e Tata Electronics.

Apple sarebbe intenzionata a sviluppare i nuovi iPhone in sedi più vicine a dove avviene l'assemblaggio finale, cosa che potrebbe portare a una significativa diminuzione dei

costi per l'azienda. Secondo alcuni rumors riportati dal portale online Macrumors.com, il nuovo modello sarebbe dotato di un display da 6,1 pollici, chip A19 e 8 GB di RAM, con tanto di fotocamera frontale da 24 megapixel.