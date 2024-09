iPhone, primo bug per iOS 18. In crash l'app Messaggi, ma c'è già un "fix"

Ascolta ora 00:00 00:00

A pochi giorni dal suo rilascio il nuovo sistema operativo iOs 18 è stato subito interessato da un bug dagli effetti significativi; a quanto pare, infatti, questo difetto software di tipo funzionale colpisce proprio l'app Messaggi, una funzione molto importante per gli utenti. Stando a quanto segnalato, infatti, il problema sarebbe capace di provocare un vero e proprio crash dell'applicazione.

iOs 18 ha già un bug

Sembra che il crash arrivi se vengono compiute delle azioni particolari sul telefono. Non è detto, dunque, che ciascuno dei possessori di iPhone vada incontro a questa problematica. Vi è comunque la possibilità che qualcuno riceva un messaggio contentente proprio l'elemento che provoca il bug. A quel punto, come abbiamo detto, l'app Messaggi subirà ripetuti crash. Il crash anomalo impedirebbe di utilizzare il sistema di messaggistica.

Ma cosa lo scatena? Secondo alcune fonti, a provocare questo disastro sarebbe il sistema di condivisione fra utenti dei quadranti Apple Watch. Quando si condivide il quadrante in un thead di iMessage, e quando il destinatario riceve il messaggio e prova a rispondere, l'applicazione della chat va in crash e ogni volta che si tenterà di aprire la conversazione, l'app continuerà a bloccarsi. Va inoltre sottolienato che il problema riguarda entrambi gli utenti coinvolti, sia chi invia che chi riceve e prova a rispondere.

Cosa fare dunque?

La risoluzione del problema

Al momento la Apple non ha risolto il problema segnalato da numerosi utenti. In attesa che si arrivi a una risoluzione, è stato trovato un primo "fix" per aggirare il crash. Viene consigliato di cancellare immediatamente la chat di condivisione, in cui appunto compare il quadrante di Apple Watch, ma questo, ovviamente, comporta una perdita di dati.

Il consiglio è di evitare di condividere il quadrante, almeno fino a risoluzione del problema.

Si resta dunque in attesa di un update. A quanto pare la versione iOS 18.1 è attesa per il mese di ottobre, e per allora si spera che Apple abbia risolto ogni tipo di problematica.