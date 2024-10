IT-Wallet, tutto quello da sapere. Ecco quando la patente e la carta d'identità saranno sul cellulare

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo i tanti annunci su questo strumento, gli italiani avranno presto la possibilità di verificare di persona come funzionerà l’IT-Wallet. Dopo la conclusione della fase di test, infatti, a partire da mercoledì 23 ottobre l’app che nelle intenzioni del governo gestirà l’identità digitale dei cittadini inizierà ad essere disponibile per gli utenti dell’app IO. Vediamo quindi quando sarà davvero disponibile questa novità, quale potrebbe essere il suo impatto sulla vita degli italiani e, soprattutto, quali potrebbero essere i vantaggi.

Rollout progressivo fino al 5 dicembre

Visto che si tratta di uno strumento innovativo, l’approccio conservativo è ragionevole. Invece di rischiare pesanti disservizi, IT-Wallet sarà esteso progressivamente per circa sei settimane, fino ad essere disponibile a tutti i cittadini che hanno installato l’app IO. Da mercoledì 23 ottobre saranno 50.000 gli utenti che potranno usare da subito il portafoglio digitale: si presume che questo sarà un campione rappresentativo della popolazione, senza preferenze in quanto ad età, professioni o geografia. La tempistica del rollout annunciato al G7 su Tecnologia e Digitale a Cernobbio nella giornata di martedì si svolgerà in quattro fasi: mercoledì 6 novembre si passerà dai primi 50.000 a 250.000 cittadini, due settimane dopo il salto ad un milione di utenti fino all’apertura definitiva del portafoglio a tutti i cittadini giovedì 5 dicembre.

Il portafoglio digitale targato Italia è simile ai wallet di Apple o Google ma permetterà di effettuare operazioni con valore legale con le amministrazioni pubbliche e qualsiasi altro ente terzo che acceda al servizio. Invece di rischiare di perdere la carta d’identità o la patente di guida, basterà registrarle in IT-Wallet e mostrarle ad un pubblico ufficiale, tenendo i documenti fisici al sicuro a casa. Al momento del lancio, sarà possibile inserire nel portafoglio solo patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità ma nel corso del 2025 l’elenco si allungherà alla carta d’identità, alla tessera elettorale, fino a certificati anagrafici, titoli scolastici, attestati come l’Isee, fascicolo sanitario elettronico fino alla firma digitale.

La volontà del governo sarebbe di estendere l’uso del wallet ai trasporti pubblici o privati, agli spettacoli e chi più ne ha più ne metta. A fare la differenza sarà principalmente la volontàdellecontroparti private di partecipare al progetto.