Magic VS, le caratteristiche del primo pieghevole Honor per l’Italia

Honor si piega ma non si spezza. L'azienda cinese ha presentato Magic VS, la propria risposta al mercato di alta gamma per il 2023.

Si tratta del primo smartphone pieghevole per l’Europa e sarà quindi disponibile anche in Italia (a partire da giugno). Due display e un concentrato di potenza hardware con a bordo MagicOS 7.1, costruito su Android 13.

Lo smartphone è stato presentato a Barcellona al Mobile World Congress, kermesse dedicata alle novità del mercato, una vetrina a cui appassionati e geek guardano sempre con interesse.

Honor Magic VS

Al display esterno da 6,45 pollici si aggiunge quello interno da 7,9 che ne aumenta l’usabilità facilitando tanto la lettura quanto la scrittura, rendendolo così un valido strumento anche per chi lavora in mobilità.

Honor fa sapere prima di ogni altra cosa, che è garantito per essere aperto e chiuso 400mila volte, ossia 100 volte al giorno per 10 anni. Ma ciò che conta è all’interno, vediamo quindi cosa c’è.

La dotazione hardware

Il processore adottato è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 da 4nm con modem 5G e Wi-fi 6, supportato da 12 Gb di Ram e 512 Gb di storage interno. La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida e, poiché sarà in vendita soltanto a partire dal mese di giugno, sulla sua durata si può dire poco.

Ciò che sappiamo è che lo Snapdragon 8+ ha risolto i problemi di surriscaldamento e di consumi del suo predecessore, riducendo le necessità energetiche del 30%. I due display dell’Honor Magic VS (dice il produttore) tagliano i consumi del 10% (quello esterno) e del 20% (quello interno).

Il comparto fotografico ha una fotocamera principale da 54 megapixel (mp), una macro da 50 mp e una da 8 mp con zoom ottico 3x.

La sicurezza del dispositivo è garantita dal chip TEE (Trusted execution environment, ambiente di esecuzione attendibile), ossia un’area protetta del processore che garantisce l’integrità e la riservatezza del codice che esegue e dei dati che lo attraversano.

Il prezzo

Lo smartphone, come detto, sarà disponibile dal mese di giugno e il prezzo in Italia non è ancora noto. Si potrà acquistare di colore nero oppure ciano e c’è un solo taglio da 12 Gb di ram e 512 Gb di spazio di archiviazione. Il prezzo internazionale è fissato in ragione di 1.599 euro, in Italia dovrebbe costare qualcosa in più, al netto ovviamente di offerte commerciali applicate in occasione del lancio.