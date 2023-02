iPhone 14 Pro Max vs Samsung S23 Ultra: come scegliere

L’iPhone 14 Pro Max è il più evoluto degli smartphone Apple tra i quattro modelli presentati da Apple lo scorso settembre. Parallelamente, il Samsung Galaxy S23 Ultra è il top di gamma dell’azienda coreana. Sono quanto di meglio si possa trovare sul mercato e scegliere tra uno o l’altro può essere complesso, considerando soprattutto che si rivolgono a un pubblico esigente e disposto a spendere cifre di tutto rispetto.

Le differenze tra i due sono molteplici e non si limitano al software, al contrario di quanto si potrebbe credere considerando che iOS e Android sono sistemi operativi agli antipodi tra loro: il primo chiuso e meno elastico, il secondo aperto e abbondantemente personalizzabile.

Come scegliere in base alle caratteristiche

Prima di addentrarci nella foresta delle dotazioni hardware e software, possiamo procedere con una prima scrematura: la scelta dello smartphone più adatto dipende essenzialmente dall’uso che se ne fa. Non c’è solo una destinazione d’uso professionale o personale, entrano in gioco anche le peculiarità. C’è chi si muove molto e quindi necessita di una batteria più potente, c’è chi è dedito all’imaging (per diletto o per lavoro) e deve dare priorità al comparto fotografico oppure, per esempio, c’è chi ha esigenze legate a politiche sovrastanti, come possono essere quelle relative alle applicazioni usate nell’azienda o nell’organizzazione per la quale lavora. Tutti elementi che possono già dirottare la decisione finale verso uno o l’altro smartphone. È entrando nel dettaglio, però, che si delineano le differenze tra l’iPhone 14 Pro Max e il Samsung S23.

Fotocamera

Partiamo dall’iPhone 14 Pro Max sul quale è stata introdotta una nuova fotocamera principale da 48 megapixel e una da 12 megapixel con messa a fuoco automatica con un sensore ultrawide con pixel più grandi dei precedenti.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra ha una dotazione di tutt’altro ordine: fotocamera principale dal 200 megapixel che permette di scattare foto anche a risoluzioni inferiori (fino a 50 megapixel) e dà prestazioni migliori in ambienti dove la luce è scarsa.

I teleobiettivi con zoom 3x e 10x sono superiori allo zoom ottico 3x dell’iPhone, così come non c’è paragone tra i sensori a bordo.

La questione imaging si conclude con una vittoria a mani basse di Samsung, considerando anche che il comparto fotografico dispone di possibilità di zoom che sono fuori dalle corde di Apple.

Batteria

Quando si parla di batterie i numeri vanno contestualizzati, perché sono i consumi a fare stato e questi variano a seconda del sistema operativo e dell’hardware usato.

Restando però fedeli alle caratteristiche, l’iPhone 14 Pro Max è dotato di una batteria da 4.323 mAh con velocità di ricarica fino a 27 Watt (con cavo) e fino a 15 W con MagSafe. Il Samsung Galaxy S23 Ultra ha una batteria da 5.000 mAh con velocità di ricarica fino a 45 W con cavo e 15 W in wireless.

Al di là di quanto suggeriscono i numeri, occorre sottolineare che iOS consuma meno di Adroid e l’autonomia fa vincere il confronto a Cupertino.

Design

Sul design, in verità, c’è poco da dire. È la parte visibile a occhio nudo e, mentre Apple propende per una forma con gli angoli tondeggianti, Samsung predilige le forme rettangolari.

Le dimensioni non sono dissimili: l’iPhone 14 Pro Max ha un formato 160,7 x 77,58 x 7,85 millimetri e 240 grammi di peso. Il Samsung S23 Ultra 163,4x78,1x8,9 millimetri per 234 grammi.

Chi cerca la leggerezza e l’ergonomia si trova davanti a due prodotti che, da questo punto di vista, sono molto simili tra loro.

Caratteristiche hardware e software

Cominciamo a snocciolare le caratteristiche hardware di entrambi gli smartphone:

L’iPhone 14 Pro Max ha a bordo:

SoC : Apple A16 Bionic a 4 nm (2 x 3,46 GHz core Everest + 4 x 2,01 GHz core Sawtooth)

: Apple A16 Bionic a 4 nm (2 x 3,46 GHz core Everest + 4 x 2,01 GHz core Sawtooth) GPU : Apple a 5 core e Neural Engine 16 core

: Apple a 5 core e Neural Engine 16 core Display : da 6,7 pollici HDR, Super Retina XDR OLED 2796x1290, 460ppi con refresh rate adattivo da 1 a 120Hz e luminosità massima di 2.000 Nit

: da 6,7 pollici HDR, Super Retina XDR OLED 2796x1290, 460ppi con refresh rate adattivo da 1 a 120Hz e luminosità massima di 2.000 Nit Ram : 6 Gb LPDDR5

: 6 Gb LPDDR5 Storage: da 128 Gb, 256 GB, 512 Gb e da 1 Tb

Il Samsung Galaxy S23 Ultra propone invece questa dotazione, ricordando anche che dispone della S Pen, ossia il pennino che facilita l’uso del dispositivo.

SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Gen a 4 nm (1 x 3,36 GHz Cortex X3 + 2 x 2,8 GHz Cortex A715 + 2 x 2,8 GHz Cortex A710 + 3 x 2,02 GHz Cortex A510)

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen a 4 nm (1 x 3,36 GHz Cortex X3 + 2 x 2,8 GHz Cortex A715 + 2 x 2,8 GHz Cortex A710 + 3 x 2,02 GHz Cortex A510) GPU : Adreno 740 a 719 MHz e NPU Qualcomm AI Engine

: Adreno 740 a 719 MHz e NPU Qualcomm AI Engine Display : da 6,8 pollici QHD+ Edge, refresh rate Super Smooth da 1 a 120 Hz e luminosità da 1.750 Nit

: da 6,8 pollici QHD+ Edge, refresh rate Super Smooth da 1 a 120 Hz e luminosità da 1.750 Nit Ram : da 8 a 12 Gb LPDDR5X

: da 8 a 12 Gb LPDDR5X Storage: 256 Gb, 512 Gb o 1 Tb

Numeri e sigle comprensibili spesso soltanto agli addetti ai lavori e che, rese accessibili a tutti, raccontano di due ottimi telefoni dotati delle migliori tecnologie appannaggio di uno e dell’altro produttore.

Processori a prestazioni elevate, Ram ad alta velocità e, più in generale, dotazioni che non impongono limiti d’uso negli smartphone.

Dal punto di vista software, invece, occorre fare maggiori approfondimenti.

Apple segue logiche proprietarie che convergono verso la funzionalità pura e che, con il passare del tempo, tendono a migliorarla. Ogni versione di iOS introduce accorgimenti che permettono una migliore esperienza d’uso, senza tuttavia stravolgere il sistema operativo in sé.

Samsung, ma questa è prerogativa di tutti i dispositivi con a bordo Android, predilige il multitasking e la personalizzazione, tenendo un occhio aperto sull’integrazione con i sistemi operativi Microsoft (tipicamente Windows 10 e Windows 11).

Il Samsung Galaxy S23 Ultra ha l’interfaccia utente One UI 5.1 costruita su Android 13 e che, tra le tante comodità e possibilità di personalizzazione, include anche il Maintenance mode, ossia la possibilità di bloccare l’accesso ai dati personali conservati sul dispositivo, cosa particolarmente utile quando, per esempio, si consegna il proprio smartphone a un centro di assistenza per farlo riparare.

Prezzo

I prezzi ufficiali dell’iPhone Pro Max variano da 1.489 a 2.139 euro:

128 Gb, 1.489 euro

256 Gb, 1.619 euro

512 Gb, 1.879 euro

1 Tb, 2.139 euro.

Il listino proposto da Samsung per il Galaxy S23 Ultra va da 1.479 euro fino a 1.899 euro:

256 Gb, 1.479 euro

512 Gb, 1.659 euro

1 Tb, 1.899 euro

Si può notare che, limitatamente al taglio da 128 Gb di memoria interna, i prezzi sono allineati e tendono a divergere con l’aumentare dello storage.

Il consumatore dovrebbe chiedersi quanto sia necessario acquistare smartphone con ampio spazio di archiviazione in un’epoca in cui le risorse Cloud hanno prezzi accessibili (indicativamente da 1 a 10 euro al mese), consentono un elevato livello di sicurezza e di backup.