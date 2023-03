Nokia G22: lo smartphone perfetto se sei uno smanettone

Che la tecnologia negli ultimi anni abbia adottato come modello quello dell'obsolescenza programmata, ossia prodotti appositamente progettati per avere vita breve, in un'ottica improntata sulla restituzione piuttosto che sulla riparazione, è ormai noto a tutti. Sul tema è persino intervenuta l'Unione europea, che da tempo lavora per normare e tutelare il "diritto alla riparazione" dei consumatori: secondo la legge in preparazione dovrebbe, i produttori dovranno rendere disponibili ai loro clienti tutte le informazioni necessarie alla riparabilità dei prodotti, compresi manuali tecnici e pezzi di ricambio. Un primo esempio virtuoso in questa direzione arriva dalla fiera specializzata Mobile World Congress (Mwc) di Barcellona, durante la quale Nokia ha presentato il G22, un cellulare pensato per essere facilmente riparabile dall'utente, oltre che abbastanza economico rispetto al range di prezzo raggiunto dagli smartphone.

Il nuovo modello Nokia, marchio ora di proprietà della finlandese Hmd Global, è stato realizzato in collaborazione con iFixit, la comunità che promuove la causa della riparazione dei dispositivi. All'acquisto del telefono sarà disponibile un kit fai da te di strumenti semplici per intervenire su eventuali malfunzionamenti e l'azienda ha annunciato che sarà facile trovare i pezzi da sostituire. "Il nuovo Nokia G22 è costruito appositamente per essere eventualmente riparato comodamente da casa in modo da poterlo tenere e utilizzare ancora più a lungo", ha detto Adam Ferguson, Head of Product Marketing di Hmd Global. Set di montaggio e pezzi di ricambio saranno disponibili sul sito ufficiali di iFixit.com in Europa, inclusi il display, la batteria e la porta di ricarica.

Le caratteristiche

Il G22 si collocherà negli smartphone di fascia media, con un costo di 189 euro. Realizzato in plastica riciclata, ha uno schermo da 6,53 pollici, batteria di buona capacità, fotocamera da 50 MP, memoria fino a 128 GB. Arriva con Android 12, ma Nokia garantisce tre anni da aggiornamenti mensili di sicurezza e due aggiornamenti del sistema operativo. La vera novità, però, è il ritorno al passato: la parte posteriore è rimovibile e all’interno è costruito in modo tale da permettere di svitare e sostituire facilmente i componenti principali. In collaborazione con iFixit, Hmd Global renderà disponibili per cinque anni guide per la riparazione "quick fix" e pezzi di ricambio originali, oltre a opzioni di riparazione professionale a prezzi accessibili. I kit di riparazione sono disponibili a 5 euro, mentre i pezzi di ricambio hanno un prezzo medio globale di 49,95 euro il display, 24,95 la batteria e 19,95 la porta di ricarica. Se si esegue una riparazione sul G22 utilizzando le parti, gli strumenti e le guide indicate da iFixit, questa, spiega l’azienda, sarà considerata autorizzata e non influirà sulla garanzia.

Cambio nella produzione

Questo, sostiene l'azienda, è solo l'inizio. “A partire dal Nokia G22, progetteremo e realizzeremo smartphone che potrete riparare da casa più agevolmente”, si legge nel sito. E, altra importante novità, la società sta pianificando di spostare la produzione dei prossimi dispositivi Nokia direttamente in Europa, rendendola così la prima azienda a costruire smartphone 5G nel continente europeo. "Siamo molto lieti di annunciare questo primo passo nel nostro percorso di trasferimento della produzione di dispositivi 5G in Europa. Il marchio Nokia ha una lunga storia di successi nel mercato europeo e con questa mossa continueremo a rafforzare la nostra posizione di unico grande fornitore europeo di smartphone", ha detto Jean-Francois Baril, co-founder, chairman and ceo di Hmd Global.