Occhio al nuovo allarme su PayPal: se fai questo errore ti svuotano il conto

Anche dietro la comodità di un servizio come PayPal potrebbero nascondersi alcuni pericoli potenzialmente gravi per le nostre disponibilità economiche. PayPal è un servizio di pagamento online molto usato dai cittadini italiani e non solo. Negli utlimi giorni, però, diverse agenzie di sicurezza hanno avvisato gli utenti: c’è una nuova pericolosa minaccia. Ecco di cosa si tratta e perché un errore potrebbe essere fatale

Insomma, il messaggio di queste agenzie di sicurezza è chiaro: non bisogna mai commettere questo errore o le conseguenze potrebbero essere disastrose. Soprattutto, se non solo, per il nostro conto. Tutto potrebbe iniziare con una semplice email fraudolenta in cui viene chiesto ai destinatari di aggiornare subito il proprio indirizzo di accesso sull’account PayPal. Il motivo è apparentemente innocuo: risolvere problemi di sicurezza e garantire la corretta elaborazione dei pagamenti. I problemi inziano dopo avere cliccato l’apposito link. Il bottone dedicato, infatti, porta a una pagina clone che ricorda in tutto e per tutto quella di PayPal. Sullo sfondo, infatti, si nascondono dei cybercriminali che hanno l’intenzione di rubare le informazioni di accesso e usarle a proprio piacimento. Le credenziali del conto corrente passano in mano all’hacker che può facilmente rubare tutti i soldi.

I modi per difendersi sono molti ed efficaci. In primo luogo, è necessario controllare l’indirizzo email del mittente che spesso è inaffidabile: contiene errori di battitura oppure ha un dominio estero. In secondo luogo, serve capire il contenuto della mail.

Spesso gli hacker utilizzano un senso di urgenza per mettere fretta alla vittima. In terzo e ultimo luogo, il consiglio è di inviare subito una segnalazione per il blocco del profilo del mittente. Puoi in seguito procedere con l’eliminazione del contenuto.