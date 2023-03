Offerte di Primavera. Gli accessori per il pc e lo smartphone in offerta

Con l’arrivo della primavera la mobilità aumenta, tra gite fuori porta, fine settimana di relax e voglia di attività all’aperto. Poter mettere in sicurezza i dispositivi, usarli con maggiore comodità e garantire che la batteria sia sempre carica diventa essenziale.

Ecco allora qualche consiglio utile, prodotti di qualità eccellente a prezzi imbattibili scelti per soddisfare ogni tipo di esigenza, tenendo conto della facilità d'uso e dei vantaggi che possono portare a chi decidesse di farne uso.

Tutti i prodotti selezionati, rispettano il principio della mobilità. Scopriamo cosa propongono le Offerte di Primavera di Amazon.

Samsung, portable SSD

Un terabyte di spazio disco da portare sempre con sé. Un disco fisso allo stato solido esterno ultraveloce con connessione Usb 3.2, con una velocità di trasferimento dati teorica fino a 20 Gbit/s che, in pratica, necessita una manciata di secondi per trasferire un gigabyte di dati.

Un disco fisso compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di porta Usb a prescindere dal sistema operativo e, soprattutto, un valido alleato in un momento in cui internet pullula di ransomware e virus in generale. Avere una copia sempre aggiornata dei propri file diventa facile ed economico.

Resistente agli urti, l’accesso ai file può essere protetto con password.

HP, stampante multifunzione

Stampante a colori a getto d’inchiostro con funzionalità scanner e fotocopiatrice che può essere collegata via Usb e via Wifi e controllata tramite l’app Hp Smart per dispositivi mobili Android e iOS.

Leggera, di dimensioni ridotte ed elegante, stampa fino a 20 pagine al minuto e supporta la modalità fronte / retro. Il peso di 5,2 chilogrammi la rende praticamente portatile e può essere una valida alleata tanto per la casa quanto per l’ufficio.

Logitech, tastiera bluetooth multidispositivo

Tastiera Bluetooth compatibile con dispositivi Windows, macOS, ChromeOS, Android, iOS e Apple Tv è dotata di tasti concavi e silenziosi, consente il collegamento a tre dispositivi e ha una batteria che dura fino a due anni.

Ideale per scrivanie poco spaziose o per chi usa un dispositivo mobile e dà il meglio di sé con il software gratuito Logitech Options+ che consente la personalizzazione dei tasti funzione, affinché vengano adibiti a scopi specifici quali, per esempio, l’avvio di applicazioni o funzionalità desiderate dall’utente quali la ricezione della posta elettronica.

Le dimensioni sono davvero ridotte: 279 x 124 x 16 millimetri per un peso di 423 grammi.

Logitech, mouse wireless

Mouse senza fili con collegamento, ha una forma sottile e arrotondata che ne facilita il trasporto (si può mettere anche in una piccola tasca laterale di una borsa) e si adatta alle superfici di lavoro poco spaziose. Ie il tracciamento ottico ad alta sensibilità garantisce precisione nell’uso, soddisfa anche gli utenti più esigenti. All’interno del mouse c’è un alloggiamento per il ricevitore Usb che può non essere usato nel caso in cui si scelga il collegamento via Bluetooth.

EooCoo, custodia Macbook Air

I MacBook sono robusti ma non invincibili. Per proteggerli si può ricorrere a questafacile da montare che copre la parte superiore e quella inferiore del. I piedini garantiscono aderenza anche sulle superfici inclinate, resiste agli schizzi d’acqua, alla polvere e protegge dagli urti. Aderisce molto bene e conferisce alla superficie una piacevole lucentezza.

SanDisk, scheda di memoria

Scheda di memoria da 256 Gb compatibile con dispositivi mobili Android, pc portatili e fissi con a bordo lettori di schede. Ottimizzata per avviare le app in modo più rapido, è un ottimo strumento anche soltanto per l’archiviazione di file di qualsiasi formato e, prelevando l’app SanDisk Memory Zone dal Google Play Store diventa più facile trasferire i file o creare copie di backup.

La velocità di trasferimento di 150 Mb/s permette di spostare centinaia di file in un minuto.

La dimensione di 256 Gb permette l’archiviazione di oltre 200 film ad alta definizione o più di 25mila fotografie.

Power Bank, INIU Ultra Sottile

Mai più batteria a secco. Quella proposta da INIU è una power bank ultrasottile lunga 13 centimetri, sta comodamente in una tasca dei pantaloni. Capacità da 10.000 mAh e ricarica veloce, può caricare la batteria di qualsiasi dispositivo mobile fino al 75% in un’ora e grazie a diversi strati di isolamento evita surriscaldamenti.

Può ricaricare due dispositivi contemporaneamente (due con entrata Usb-A e uno con Usb-C) ed è dotato di una piccola torcia che può essere utile in ogni occasione e la zampa illuminata indica la disponibilità di energia rimanente.

ESR, cover magnetica per iPhone

Cover resistente per iPhone 14 e iPhone 13 (dispositivi con display da 6,1 pollici) ha un aggancio magnetico e supporta la ricarica wireless MagSafe. Gli angoli sono progettati per ammortizzare e distribuire gli urti, la trasparenza di questa custodia non copre il colore originale del dispositivo.

INIU, cavi Usb

Cavi per la ricarica rapida compatibili con qualsiasi dispositivo dotato di porta Usb-C. Il kit comprende due cavi di un metro e uno da mezzo metro, tutti resistenti, flessibili e di standard elevato. Il led posizionato al capo di ogni cavo permette di individuarli anche al buio ed è un tocco di elegante praticità. Sono ottimi per la carica rapida della power bank INIU citata poco sopra. Le entrate sono di tipo Usb A.

INIU è un'azienda cinese che si sta guadagnando un nome per via dei prodotti di alta qualità, usati da milioni di persone in tutto il mondo.

INIU, caricatore auto

Caricatore con funzionalità di ricarica veloce per automobile, si inserisce al posto dell’accendisigari e può essere utilizzato con tutti gli smartphone e i tablet. La ricarica rapida da 30 W consente di raggiungere il 60% di energia entro 30 minuti. Una soluzione molto pratica per chi si muove molto, poco ingombrante e sempre pronta all'uso.

