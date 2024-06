Oppo Reno12 e 12 Pro: la carica degli AI Phone

Ascolta ora 00:00 00:00

Presentata in un megaevento a Ibiza, la nuova serie Reno12 di Oppo abbraccia l'intelligenza artificiale con due modelli: Reno12 e Reno12 Pro. Smartphone che vengono definiti veri e propri AI Phone e che presentano un design rinnovato e sono alimentati dalla piattaforma mobile MediaTek Dimensity 7300-Energy a 4 nm, creata esclusivamente per l’azienda cinese. Vediamo funzionalità e caratteristiche.

Perché i Reno12 sono degli AI Phone

Per integrare funzionalità di intelligenza artificiale nei suoi smartphone, Oppo si è alleata con Google, Microsoft, MediaTek e altri partner, accelerando così la diffusione della tecnologia AI. I modelli Reno12 e Reno12 Pro introducono una serie di funzionalità di intelligenza generativa utili per vari usi quotidiani. Ad esempio grazia a AI Eraser, gli utenti possono facilmente rimuovere elementi di disturbo nelle loro foto con un semplice tocco, grazie alla capacità della funzione di identificare automaticamente persone e oggetti indesiderati.

Entrambi i dispositivi dispongono inoltre di due funzionalità AI per migliorare le foto di gruppo. AI Clear Face migliora la definizione dei dettagli del viso, dei capelli e delle sopracciglia, garantendo una nitidezza eccezionale anche per le persone più lontane dalla fotocamera. AI Best Face, invece, identifica automaticamente i soggetti con gli occhi chiusi nelle foto e utilizza l'intelligenza artificiale per aprire gli occhi, migliorando così ogni scatto. Per gli utenti creativi, AI Studio permette di creare avatar digitali o ritratti artistici a partire da una sola foto. E cone le capacità di GenAI, è possibile trasformarsi in personaggi di vari stili, come cowboy o protagonisti di manga cyberpunk, offrendo un'esperienza creativa.

Oltre a migliorare le foto, la serie Reno12 sfrutta inoltre l'intelligenza artificiale per offrire maggiore efficienza e creatività. Basato sul modello linguistico Google Gemini, AI Toolbox è una funzionalità della barra laterale intelligente che include AI Write, AI Speak e AI Summary. Queste funzioni utilizzano potenti capacità di riconoscimento per comprendere i contenuti sullo schermo e suggerire azioni AI appropriate, come la generazione rapida di contenuti per i social media o la sintesi di articoli lunghi.

Nell'app Recording, infine, la funzione AI Recording Summary permette di estrarre riassunti di testo da registrazioni vocali, organizzandoli come note. Questo consente di trascrivere rapidamente elenchi di cose da fare, orari, luoghi e altri dettagli, formattandoli in modo semplice e intuitivo per migliorare la leggibilità.

Design elegante e display resistente

Gli smartphone OPPO sono noti per il loro design elegante, e la serie Reno12 non fa eccezione. Entrambi i modelli presentano un pannello posteriore in vetro con la texture Fluid Ripple, creando un effetto tridimensionale di acqua increspata. Oltre al classico argento, il Reno12 è disponibile anche nella colorazione Black Brown, mentre il Reno12 Pro offre la variante Nebula Black con un design bicolore opaco-lucido.

Il modello Reno12 Pro introduce l'Infinite View Screen, un display con design a micro-curve che combina l'estetica di uno schermo curvo con la praticità di uno schermo piatto. Questo display OLED da 6,7 pollici e 120Hz offre una visione immersiva e protegge gli occhi dalla luce blu dannosa. In più Reno12 è il primo smartphone al mondo a utilizzare il Corning Gorilla Glass 7i, offrendo una protezione avanzata contro cadute, impatti e graffi. Con la certificazione IP65, entrambi i modelli resistono alla polvere e all'acqua, garantendo una robustezza eccezionale anche nelle condizioni più difficili.

Le caratteristiche in particolare

Dal lato fotografico, l’"occhio" principale di Reno12 e 12 Pro è dotato di un sensore Sony LYT-600 con autofocus omnidirezionale e stabilizzazione ottica, per scatti nitidi e dettagliati. Entrambi i modelli dispongono poi di una modalità Ritratto con zoom 2x e una nuova Selfie Camera da 50 megapixel con autofocus e ritocco AI per selfie perfetti.

La piattaforma è la MediaTek Dimensity 7300 Energy, con quattro core A78 ad alte prestazioni e quattro core A55 per l'efficienza. Offre prestazioni eccezionali e un consumo energetico ridotto grazie a ColorOS Trinity Engine. La batteria è da 5.000mAh con supporto per la ricarica rapida da 80W: la ricarica competa avviene in 46 minuto, e in soli 18 minuti si arriva al 49%. Infine AI LinkBoost migliora la ricezione del segnale e ottimizza la selezione della rete.

Disponibilità e prezzi

OPPO

Reno12 Pro è disponibile al prezzo di 599,99 euro, mentre Reno12 sarà disponibile nei prossimi giorni al prezzo di 499,99 euro. Entrambi i modelli offrono promozioni speciali su OPPO Store e Amazon per un periodo limitato.