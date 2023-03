Apple sfida i concorrenti con la versione iOS 16.4

Molti media celebrano l’update iOS 16.4 perché ha introdotto un set di 21 emoji inedite e ha migliorato alcune imperfezioni andando a chiudere bug di diversa natura.

A nostro avviso l’importanza di questo update, rilasciato durante la sera del 27 marzo, risiede nelle principali novità che presenta, prove chiare di quanto Apple stia lavorando sodo per mantenersi competitiva e di come lo stia facendo senza sosta, tant’è che ha già rilasciato agli sviluppatori il prossimo update, sulla cui uscita appannaggio degli utenti si sa ancora molto poco.

Perché aggiornare a iOS 16.4

L’update è ovviamente destinato ai possessori di un iPhone 8 e seguenti e, oltre a correggere bug, mette l’accento sull’usabilità, rendendola più pratica.

La prima novità di rilievo è l’isolamento vocale che smorza i rumori ambientali durante le telefonate, offrendo così una pulizia sonora già implementata su FaceTime, WhatsApp e altre app che contemplano la comunicazione vocale.

Altra grossa novità è l’SOS satellitare, disponibile anche in Italia, che consente di inviare richieste di soccorso mediante satellite laddove non ci fosse sufficiente copertura di una rete mobile, argomento che abbiamo approfondito qui.

Safari si arricchisce delle notifiche push che permettono, salvando i siti web come web app sulla pagina home dello smartphone, di essere aggiornati sulle novità pubblicate sul sito selezionato. Questa procedura che può essere espletata aprendo un qualsiasi sito web con Safari e poi selezionando l’icona in basso che raffigurata da un quadrato con una freccia verso l’alto e scegliendo la voce Aggiungi alla schermata home, cliccando poi su Aggiungi. Le notifiche saranno visibili anche sull’Apple Watch collegato al telefono.

I video lampeggianti sono ora oscurati, e questa è una novità marginale per molti ma essenziale per chi è suscettibile di patologie neurologiche e mal digerisce il repentino cambio di intensità luminosa di frame video.

Le emoj, che citiamo per completezza, introducono diverse icone, tra le quali il segnale Wifi e alcuni animali come, per esempio, l’alce e la medusa. Carine, può darsi persino utili e oggetti sacri per i cultori delle emoji ma certamente meno rilevanti nel contesto delle novità introdotte.

Come installare l’update iOS 16.4

Dal menu Impostazioni dello smartphone scegliere la voce Generali e poi Aggiornamento software. Il download è di 1,8 Gb circa, vale quindi la pena rimanere sotto copertura Wifi e, come sempre, occorre che la batteria del dispositivo sia carica almeno al 50%.

iOS 16.5 rilasciato agli sviluppatori

Il prossimo update del sistema operativo, ossia iOS 16.5, è stato rilasciato agli sviluppatori affinché possano prenderne le misure ed eventualmente correggere le applicazioni già prodotte. L’aspetto interessante è che, a pochi mesi dal rilascio di iOS 17 (atteso per settembre), Apple stia introducendo modifiche di spessore all’attuale sistema operativo con l’obiettivo di rimanere al passo con la concorrenza e di rendere sempre più inclusivo l’uso dei propri dispositivi.

Gli update per i vecchi iPhone

Chi dispone di un iPhone antecedente all’8 dovrebbe istallare l’update iOS 15.7.4, raccomandato da Apple perché risolve problemi di sicurezza. Anche in questo caso, per prelevare il pacchetto, occorre selezionare il menù Impostazioni / Generali / Aggiornamento software.