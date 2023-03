Dal design alla fotocamera: come potrebbe essere il nuovo iPhone 15

Mancano ancora alcuni mesi ma iniziano a essere spoilerate le prime indiscrezioni sul prossimo "melafonino" della Apple, il futuro iPhone 15. Anche nel 2023, Cupertino dovrebbe continuare con la sua linea di quattro iPhone debuttando con iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

La ricarica della batteria

Una tra le maggiori novità riguarderebbe la porta Usb-C invece di una porta Lightning, " una modifica al design che Apple sta apportando a causa dei requisiti normativi in ​​Europa", si legge su Macrumors. La legge dell'Eurona, infatti, vuole che tutti i prossimi dispositivi abbiano una porta di ricarica universale, ecco perché Apple dovrà progettare un nuovo iPhone solo per l'Europa o apportare la modifica anche a livello mondiale. Secondo i classici rumors, iPhone 15 Pro dovrebbe essere da 6,1 pollici,mentre l'iPhone 15 Pro Max misurerà 6,7 pollici, identico ai modelli iPhone 14 Pro. I nuovi modelli, poi, dovrebbero avere un design aggiornato costituito da cornici più sottili e un nuovo telaio in titanio.

Sembra anche che la Apple stia pensando di aggiungere pulsanti a stato solido che utilizzeranno il tatto per imitare la pressione di un pulsante. " La tecnologia dei pulsanti a stato solido può migliorare la protezione da polvere e acqua - spiegano gli esperti - si dice che Apple aggiungerà due Taptic Engine aggiuntivi ai modelli di iPhone 15 Pro per alimentare i pulsanti a stato solido. Gli attuali modelli di iPhone hanno un singolo Taptic Engine per il feedback tattile" . Tra le novità più rilevanti, poi, l'iPhone 15 Pro e Pro Max dovrebbero avere il nuovo chip A17 di ultima generazione di Apple che farà migliorare notevolmente le prestazioni in termini di efficienza e qualità.

Fotocamera periscopio

La nuova tecnologia della fotocamera periscopio sarà introdotta con la gamma iPhone 15 Pro ma l'aggiornamento sarà destinato (probabilmente) soltanto all'iPhone 15 Pro Max. L'aggiunta di questo nuovo obiettivo dividerà idealmente i nuovi smartphone con migliori tecnologie destinate al più grande iPhone Pro da 6,7 ​​pollici e caratteristiche inferiori per l'iPhone Pro standard da 6,1 pollici. La spiegazione risiederebbe nel fatto che non ci sarebbe lo spazio interno necessario per l'hardware. Capitolo colori: i nuovi modelli di iPhone 15 Pro potrebbero essere disponibili anche in un colore rosso scuro (simile al marrone o bordeaux).

L'aumento dei prezzi

Secondo un Report non verificato sul sito specializzato Weibo, Apple avrebbe in mente di aumentare i prezzi dei nuovi iPhone 15 Pro per ampliare maggiormente il divario tra questi modelli e il Plus. Secondo altre indiscrezioni, invece, il costo per americani ed europei dovrebbe rimanere lo stesso dei prodotti attualmente in commercio.