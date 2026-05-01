Apple iPhone 17e, la recensione dello smartphone "economico" di Cupertino

"Fatto per durare", dicono da Cupertino. E in effetti l'iPhone 17e, che abbiamo avuto in test, non ha nulla da invidiare ai fratelli maggiori. L'ultimo smartphone della linea "economica" di Apple non costa certo poco, ma vuole porsi come "entry level" per chi non ha ancora provato l'ecosistema o ha capacità di spesa minore.

Design e display

In effetti la scocca in alluminio, con vetro anteriore Ceramic Shield 2 tre volte più resistente ai graffi rispetto al predecessore 16e, dà la sensazione di uno smartphone robusto pur nella sua leggerezza (circa 170 g), molto più vicino ai modelli di fascia medio alta che quelli economici. Completano il quadro il vetro posteriore che non lo rende troppo scivoloso e la certificazione IP68 contro polvere e schizzi.

Il design è minimale - in pieno stile Apple - e non rivoluzionario: appena 7,8 mm di spessore, una sola fotocamera che sporge di poco e non dà particolamente fastidio quando lo si appoggia su un piano o lo sim mette in tasca, un display OLED da 6.1 pollici con risoluzione di 2532 x 1170 pixel e una cornice forse un po' troppo evidente, ma a cui ci si abitua. Certo, il notch per la fotocamera anteriore potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma non sorprende su un telefono più economico del top di gamma. Abbiamo apprezzato molto il trattamento antiriflesso del vetro che, insieme alla luminosità da 1200 nits, ci ha permesso di usarlo senza particolari difficoltà anche all'aperto in queste giornate di sole primaverile. Manca il TouchID (sostituito dal FaceID), ma è presente un tasto Azione personalizzabile per attivare le funzioni preferite.

Batteria, processore e software

Sotto la scocca troviamo un processore A19 che, insieme agli 8 Gb di ram, assicura ottime prestazioni, in linea con i modelli della sua fascia di prezzo. Ma quello che ci ha colpito è sicuramente l'autonomia assicurata da una batteria da 4005 mAh che - con un uso classico fatto di messaggistica, social, navigazione, qualche telefonata e qualche momento di gioco - ha resistito due giornate senza necessità di carica. E anche nei momenti di uso più intensivo come per lo streaming, l'iPhone 17e non si è mai scaldato eccessivamente. Lo smartphone ha a già a bordo iOs 26 e Apple intelligence.

Fotocamere

Per quanto riguarda il comparto fotografico, come già accennato, troviamo una sola fotocamera principale da 48 mpx e una frontale da 12 mpx. Una scelta che può penalizzare chi lavora con le immagini, ma che può essere sufficiente per un'uso più amatoriale. Rispetto ai competitor, la differenza la fa sicuramente anche il software.

Magsafe e accessori

Una delle novità principali rispetto al predecessore è sicuramente la presenza del Magsafe, la tecnologia magnetica che non solo permette di caricare in modalità wireless fino a 15W, ma apre alla possibilità di aggiungere tutta una serie di accessori, come ad esempio il portafogli che si aggancia dietro al telefono. Ma la gamma di accessori è vasta: in test ci sono arrivate anche due tipi di custodia, una delle quali - quella in silicone - con gli agganci per la tracolla.

Il prezzo e il giudizio finale

L'iPhone 17e è disponibile in tre colori (bianco, nero o rosa chiaro) ed è venduto a 729 euro per la versione da 256 Gb e 979 euro per quella da 512 Gb.

Un prezzo importante - specie per il modello con una maggiore memoria - giustificato dalla qualità dei materiali. È evidente che Apple punta a chi è già interessato al suo ecosistema, è disposto a spendere una cifra significativa, ma vede nel costo del modello di punta una barriera importante.