Rivoluzione Whatsapp, cambia tutto: ecco perché dovrai pensare al tuo nome utente

Quando si parla di una rivoluzione tecnologica e informatica i cambiamenti sono sempre impattanti per la vita dei cittadini, ormai abituati ad avere a che fare quotidianamente con dispostivi elettronici. Ma quando si tratta di Whatsapp, la più grande app di messaggistica usata dai cittadini italiani e non solo, allora la rivoluzione è ancora più imponente. Ecco la novità in arrivo: Whatsapp vuole adeguarsi alle altre app e introdurre, per la primissima volta, i nomi utenti. Ecco cosa cambia.

Ma facciamo un piccolo passo indietro. Fino ad oggi, per iscriversi a WhatsApp era necessario inserire il proprio numero di telefono, attendere un SMS col codice di verifica e completare la registrazione. Infatti, l’unico modo pet chattare con altri utenti è avere il contatto salvato in rubrica. Non per molto. WhatsApp vuole adeguarsi alla concorrenza, Telegram su tutte, e introdurre i nomi utente. Il recapito sarà a cora necessario quando ci si iscrive ma, nel caso un altro un utente non avesse il tuo numero già salvato in rubrica, ecco che si potrà scrivere inserendo il nome utente che hai scelto. Un sistema molto utile sia per garantire la privacy sia per una questione di comodità. I lavori per la nuova rivoluzione in arrivo sono partiti dallo scorso aprile e ora partiranno con la fase in test definitiva.

Non mancano alcune piccole restrizioni tanto precise quanto evidenti.

Sarà vietato iniziare un nome utente con “www.” e terminarlo con domini quali “.com”, “.it”, “.org” e via discorrendo. Infine, due utenti non possono usare lo stesso nome. Se ne hai già uno in mente, faresti bene ad affrettarti per prenotarlo e averlo solo per te.