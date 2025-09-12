Samsung sbeffeggia Apple e a lancia la campagna #iCant

Che fra Samsung ed Apple fosse rivalità aperta era chiaro a tutti, ma stavolta l'azienda sudcoreana ha inferto una vera e propria stilettata alla concorrente statunitense, sferrando il colpo proprio dopo l'annuncio dell'iPhone 17. Sui social si sta diffondendo a macchia d'olio l'hashtag #iCant, una campagna lanciata dal colosso asiatico.

Stavolta siamo a un livello che supera il classico sfottò fra rivali. Samsung ha addirittura lanciato un hashtag e gli utenti dei social non hanno fatto attendere la loro risposta. In queste ore su X, ma anche in altri social, #iCant sta spopolando e non mancano immagini ironiche tutte volte a fare dell'ironia sui prodotti della Apple. Ad essere prese in giro sono le scarse - a detta di Samsung - capacità della nuova creatura lanciata dalla multinazionale statunitense. Un'ottima strategia di marketing, dato che in questo modo, oltre a gettare discredito sui prodotti della concorrente, Samsung sta riportando l'attenzione su di sé.

Apple viene ironicamente accusata di non aver fatto passi avanti, e di non essere abbastanza innovativa. Viene tirata in ballo la spinosa questione dei dispositivi pieghevoli. Samsung Mobile US ha ripescato per l'occasione un vecchio post del 2022, in cui era stato scritto: " Let us know it when it folds ", ovvero " Fateci sapere quando si piegherà ", e il messaggio odierno invece è: "#iCant believe this is still relevant" , ossia " Non posso credere che questo sia ancora rilevante ". Altre critiche sono state indirizzate alla tripla fotocamera da 48 megapixel, e agli smartwatch.

E non finisce qui. Samsung ha commentato l'annuncio della presentazione di iPhone 17 definendolo un "Zzz-note".

Insomma, un attacco in piena regola. Resta da vedere se ci sarà una reazione da parte dell'azienda di Cupertino, perché il guanto di sfida è stato decisamente lanciato.

Intanto sui social sono stati in tanti ad aderire allalanciata dalla sudcoreana: c'è chi posta gif, chi immagini ironiche, e chi si lamenta della batteria sempre scarica dei dispositivi Apple.