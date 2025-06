Sei sicuro di staccare bene il telefono dal caricabatterie? Ecco i passaggi corretti

Ascolta ora 00:00 00:00

Le buone abitudini informatiche e tecnologiche potrebbero allungare la vita dei nostri dispositivi. A partire ovviamente dai nostri smartphone, un utilizzo corretto della ricarica è decisivo per evitare qualsiasi tipo di problema. Dalla temperatura, alla carica massimo fino ai passaggi concreti per staccare il telefono dalla presa: ecco tutti i piccoli trucchetti che andranno ad aiutare il tuo dispositivo.

Quante volte ci sarà capitato di staccare prima la presa oppure, al contrario, di prendere subito il telefono. Un’abitudine sbagliata potrebbe danneggiare il nostro dispositivo ma le aziende produttrici di smartphone vengono in nostro soccorso. I passaggi variano a seconda dell’azionda. Apple e Xiaomi suggeriscono di rimuovere il cavo del telefono e poi di staccare il caricabatterie dalla presa. Non solo per motivi organizzativi, ma anche per eventuali problemi tecnici di sicurezza che potrebbero presentarsi. Il problema di scollegare prima il caricabatterie è presto detto: in questo caso potrebbe verificarsi un piccolo arco elettrico o una scintilla. Se invece scolleghi prima lo smartphone, interrompi qualsiasi flusso elettrico prima di andare a intervenire sulla fonte di alimentazione.

Fino adesso abbiamo parlato di scollegare il caricabatterie o il telefono ma il passaggio precedente è forse ancora più importante. Il principio, però, rimane lo stesso: sempre secondo queste aziende sarebbe meglio collegare prima il caricabatterie alla presa elettrica e poi il telefono.

L’obiettivo finale è tanto semplice quanto importante: impedire che un picco iniziale di energia entri direttamente all’interno del dispositivo, con possibili effetti negativi sulla batteria e su altri circuiti. Si tratta di una buona abitudine che, nella maggior parte dei casi, potrebbe salvare la vita al nostro dispositivo.