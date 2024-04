La sfida a colori della nuova famiglia Motorola

Motorola ha presentato la nuova generazione della famiglia edge che è composta da tre modelli, ovvero 50 ultra, 50 pro e 50 fusion. Ed anche in questo cosa punta sulla combinazione di colori che dà un po’ di tempo, grazie alla partnership con Pantone, definiscono la strada che il marchio di proprietà Lenovo ha intrapreso per differenziarsi dalla concorrenza. I nuovi edge 50 sono insomma dispositivi che piacciono, in un momento in cui il mondo degli smartphone offre molta omologazione. In questo caso il design si accompagna con un sistema di fotocamere avanzato guidate dall’intelligenza artificiale con la particolarità di una certificazione fatta proprio da Pantone che assicura il colore reale degli scatti prodotti. Altra caratteristica è l’utilizzo di materiali come il vero legno, una finitura polimerica perlata in edizione speciale realizzata a mano in Italia, e suede vegano. Con tonalità brillanti e protezione subacquea IP68. I nuovi prodotti Motorola includono un'esperienza fotografica completa, dalla semplice attivazione della fotocamera attraverso i “moto gestures”, fino ad hardware di ultima generazione. A questo si aggiunge, grazie a funzioni programmabili, la possibilità di personalizzare il dispositivo.

Il modello edge 50 ultra

Tra i tre modelli, l’edge 50 ultra mostra curve confortevoli e come detto i materiali pregiati come il vero legno e il premium vegano, oltre al colore Pantone dell'anno, il Peach Fuzz. La sottile cornice in alluminio sabbiato e il vetro Corning Gorilla Glass Victus assicurano un design di alto livello. Il display è un pOLED Super HD (1220p) da 6,67" che offre il 13% di risoluzione in più rispetto alla generazione precedente. La gamma di fotocamere ad alta risoluzione consentono risultati ricchi di dettagli in qualsiasi condizione di illuminazione, sia per le foto che per i video. Con funzionalità professionali come:

Stabilizzazione adattiva: utilizza l'intelligenza artificiale per determinare la velocità del movimento durante le riprese e la regolazione dinamica del livello di stabilizzazione per ottenere i migliori risultati.

Auto focus tracking: offre video nitidi e chiari utilizzando l'intelligenza artificiale per mantenere il soggetto a fuoco anche quando si muove nell’inquadratura

Scatti in movimento: aumenta e regola automaticamente la velocità dell'otturatore in base alle diverse condizioni di illuminazione. Grazie all'intelligenza artificiale, la fotocamera migliora i dettagli quando i livelli di luce sono bassi e il rumore è elevato.

Lunga esposizione: consente di ottenere scie luminose artistiche o cascate uniformi. L'esposizione prolungata consente agli utenti di catturare movimenti creativi con un solo tocco, senza bisogno di attrezzature professionali.



Gli utenti hanno inoltre a disposizione opzioni per creare gli sfondi del dispositivo personalizzati con “moto ai”, mentre con Style Sync possono estendere il loro stile personale al dispositivo scattando e caricando una foto del loro abbigliamento per generare più immagini uniche. La batteria da 4500 mAh ha una ricarica TurboPowerTM da 125 W (wireless da 50), in grado di fornire energia necessaria per tutto il giorno in soli quattro minuti.

Motorola edge 50 Pro

Il Motorola edge 50 pro offre un'esperienza cinematografica su un display pOLED quasi senza bordi da 6,7" a 144 Hz con risoluzione Super HD e certificazione HDR10+. Con due grandi altoparlanti stereo e la tecnologia Snapdragon Sound per una connessione Bluetooth senza interruzioni, senza lag e senza intoppi. In questo caso la piattaforma mobile è la Snapdragon 7 Gen 3, che garantisce un gameplay fluido, frame rate veloci, video ad alta risoluzione, trasferimenti di file immediati e molto altro.

Con un sistema di fotocamere ad alta risoluzione da 50 megapixel presenta l'apertura più ampia disponibile in uno smartphone (f/1,4), lasciando entrare il 64% di luce in più. Il sensore da 10 mpx con teleobiettivo 3x e stabilizzazione ottica dell'immagine è un’aggiunta raramente inclusa in questa categoria di prodotti. Il Super Zoom digitale aggiunge poi una lunghezza di 30 volte superiore. Infine la fotocamera grandangolare è da 13 mpx, la Macro Vision permette di avvicinarsi a un oggetto fino a 3 cm, la selfie cam è da 50 megapixel.

Il sistema di fotocamera di edge 50 pro include alcune delle principali funzioni alimentate da moto ai e disponibili nel dispositivo flagship, tra cui il nuovo sistema di miglioramento per le foto, la stabilizzazione adattiva, l’Auto Focus. Il display pOLED quasi senza bordi è da 6,7" a 144 Hz con risoluzione Super HD e certificazione HDR10+. L’audio immersivo supporta Dolby Atmos, il Dolby Head Tracking è abbinato a moto buds+, la tecnologia Snapdragon Sound garantisce una connessione Bluetooth senza problemi.

La versione edge 50 Fusion

La terza versione della nuova famiglia offre funzionalità di alto livello e colori speciali. Gli utenti possono scegliere tra Marshmallow Blue la versione in materiale premium vegano, Hot Pink nella nuova versione in suede vegano o l'elegante colorazione Forest Blue. Grazie alla protezione subacquea IP683 e al vetro Corning Gorilla Glass 5, questo smartphone è resistente a polvere, acqua e cadute accidentali. Il sistema fotografico è dotato di una fotocamera principale Ultra Pixel da 50 mpx con sensore LYT-700C di LYTIA per scatti ad alta velocità con il minimo di rumore in ambienti scarsamente illuminati. Inoltre sono presenti la stabilizzazione ottica e la tecnologia di messa a fuoco all-pixel che migliora la fotografia notturna grazie a un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore. La fotocamera grandangolare è da 13 megapixel, c’è Macro Vision, per i selfie è a la fotocamera frontale da 32MP con tecnologia Quad Pixel.

Il display Full HD+ senza bordi pOLED da 6,7" di edge 50 fusion soddisfa gli standard cinematografici per quanto riguarda la gamma di colori, la luminosità, la precisione del colore e il livello di contrasto. Grazie alla profondità di colore a 10 bit e al supporto di oltre un miliardo di sfumature il display vanta colori vivaci, con una la frequenza di aggiornamento di 144 Hz che garantisce movimenti e transizioni fluide. Infine l’audio: il suono certificato Hi-Res12 arriva da altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos.

I prezzi

Motorola edge 50 ultra sarà in vendita in Italia con un prezzo di partenza di 999 euro nelle colorazioni Forest Grey, Nordic Wood e Peach Fuzz. La data di arrivo in Italia sarà comunicata in seguito.

Motorola edge 50 pro sarà disponibile in Italia a partire da oggi al prezzo di partenza di 699 euro nelle colorazioni Black Beauty, Luxe Lavander e Moonlight Pearl.

Motorola edge 50 fusion sarà in vendita in Italia con un prezzo di partenza di 449 euro nelle colorazioni Forest Blue, Hot Pink e Marshmallow Blue.

La data di arrivo in Italia sarà comunicata in seguito.