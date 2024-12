Sfondi, videochiamate e messaggi: le novità di Facebook Messenger

Ascolta ora 00:00 00:00

Stando a quanto annunciato di recente sul portale ufficiale, Facebook Messenger sarà presto migliorato grazie all'implementazione di alcune opzioni in grado di innalzare il livello qualitativo e di rendere più comode e pratiche determinate sue funzionalità: oltra ai nuovi sfondi generati dall'intelligenza artificiale, a disposizione degli utenti arriveranno anche le videochiamate in alta definizione, la soppressione del rumore e la possibilità di inoltrare messaggi audio/video o chiamate senza la necessità di utilizzare le mani.

"In tutto il mondo, le persone trascorrono ogni giorno oltre 7 miliardi di minuti in chiamate su Facebook e Messenger" , spiegano gli sviluppatori di Meta, "e lavoriamo costantemente a nuovi modi per migliorare l'esperienza" . Lo sforzo si è concentrato, dunque, nel rendere più piacevole l'esperienza di utilizzo di Messenger Calling.

Gli sfondi

Oltre agli sfondi generati dall'intelligenza artificiale per personalizzare i temi delle chat, quindi, arriva la medesima funzione anche nelle videochiamate di Facebook Messenger, con l'obiettivo di "mostrare a tutti come ti senti o semplicemente aggiungere un po' di verve alla tua chiamata". Per iniziare a creare lo sfondo AI personalizzato, è sufficiente cliccare sull'icona degli effetti nella barra laterale della videochiamata e selezionare l'opzione "Sfondi".

Miglioramento delle videochiamate

Grazie all'alta definizione e alla soppressione dei rumori ambientali, in grado di ripulire e rendere più solido il suono della voce, la comunicazione tra utenti che utilizzano Facebook Messenger migliorerà in modo netto. L'alta definizione sarà abilitata per impostazione predefinita per quanto concerne le videochiamate effettuate tramite Wi-Fi. Per abilitare la medesima funzione per le videochiamate effetuate tramite dati cellulari, invece, bisogna accedere alle Impostazioni delle chiamate di Messenger e attivare "Dati mobili per video HD". Nello stesso menu si potrà scegliere di abilitare anche l'opzione relativa alla soppressione del rumore di fondo e all'isolamento vocale.

Messaggi vocali audio e video

Sarà possibile inoltre anche lasciare messaggi vocali audio o video quando i propri contatti non risultano reperibili. Basta cliccare su "Registra messaggio" per lasciare un messaggio solo audio o audio/video per le chiamate senza risposta.

Chiamate e messaggi in vivavoce

Nel caso in cui si abbiano le mani occupate e il dispositivo sia fuori portata, è possibile chiedere l'intervento di Siri, che

inoltrerà chiamate o messaggi al contatto desiderato. Dicendo semplicemente "Ehi Siri, invia un messaggio a Laura su Messenger", e poi dettando il testo del messaggio, si affiderà l'incombenza all'intelligenza artificiale.