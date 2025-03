Spotify down, problemi per l’app di musica: ecco cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Error 404, Spotify ha smesso di funzionare. Il picco di segnalazioni è arrivato durante la giornata di ieri lunedì 3 marzo. Il problema è univoco: gli utenti dell’app di musica più utilizzata in Italia hanno riscontrato diversi malfunzionamenti ed alcuni errori. Le prime segnalazioni su Downdetector sono comparse intorno alle ore 11, il picco è stato raggiunto poco prima delle 14, poi sono gradualmente scese. Dall’impossibilità di riprodurre brani ai continui errori interni fino alla mancanza di una riposta ufficiale dell’azienda: ecco cosa è successo a Spotify.

Cosa è successo

Sul sito Downdetector, il portale più affidabile nel merito di malfunzionamenti, a partire dalle 11 (ora italiana) di lunedì 3 marzo si sono moltiplicate le segnalazioni di problemi con l’app Spotify. Molti dispositivi hanno avuto l’applicazione in “down“, con il sistema bloccato in particolare dalle 13 alle 14. Gli utenti, stando ai commenti, non riuscivano a riprodurre le canzoni e non vedevano le consuete liste dei brani preferiti.

I commenti sui social

Le segnalazioni stanno arrivando da tutta Italia, soprattutto dalle principali città, tra queste: Milano, Torino, Roma, Perugia, Napoli, Trento, Bologna. Non solo, su X diversi utenti stranieri stanno segnalando malfunzionamenti. Ma perfino all’estero gli utenti hanno riscontrato diversi problemi. “Sono tornato a casa e sto ascoltando la radio, bentornati anni Sessanta” ha commentato un utente. "Ho scaricato 200 versioni, ho pure provato con Spotify lite, non funziona niente. Aiutatemi sto per impazzire. Ma solo a me non funziona #Spotify ?" ha aggiunto un altro.

Il silenzio di Spotify

Ma a fare rumore è il silenzio assordate di Spotify.

Nonostante le segnalazioni costanti, Spotify non ha fornito dichiarazioni ufficiali in merito al disservizio, le cui ragioni non sono state chiarite. Il problema generale è rientrato solo nella serata di ieri, nel quale le segnalazioni sono diminuite e l’app di musica è tornata ancora a funzionare. Non è chiara ancora la natura del problema.