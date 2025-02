Spotify vuole lanciare "Music Pro", un nuovo piano per gli appassionati di musica: ecco cosa c'è da sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

Buone notizie per gli appassionati di musica e non solo. Spotify sta lavorando a un nuovo piano, che internamente viene rinominato "Music Pro", pensato per offrire un'esperienza avanzata a chi non può a fare a meno della musica. Un pacchetto di miglioramenti pensato sia per chi desidera maggiore qualità sia per chi vuole un’esperienza più coinvolgente. Dall' audio di alta qualità fino ai strumenti di remix basati sull’intelligenza artificiale passando per accesso esclusivo ai biglietti per i concerti: ecco tutte le novità in arrivo.

Il nuovo piano Spotify

Il piano denominato “Music Pro”, stando a quanto riportato da Bloomberg, potrebbe debuttare entro la fine dell’anno. L'intenzione di Spotify è di chiedere dai 5 ai 6 dollari in più come opzione aggiuntiva rispetto alle varie tipologie di piano Premium. Il costo aggiuntivo per accedere a Music Pro dovrebbe essere di circa 5,99 dollari al mese oltre al prezzo dell’abbonamento Premium esistente. Tuttavia, i prezzi potrebbero variare in base alla regione geografica.In pratica, per esempio, servirebbe essere abbonati a Premium individuale e aggiungere l'opzione Music Pro, pagando la quota extra.

Le novità

La prima grande novità di Spotify Music Pro riguarda l’introduzione dello streaming audio lossless, che garantirà una qualità del suono pari a quella di un CD. Questo migliorerà sicuramente l’attuale offerta, andando ad ottenere un’esperienza d’ascolto superiore. Il nuovo progetto firmato Spotify includerà anche strumenti di remix potenziati dall’intelligenza artificiale. Una funzione innovativa che permetterà agli utenti di creare mix personalizzati e quindi testare la propria creatività nell’ambito musicale.

Ma la vera rivoluzione di Music Pro sarà l'accesso anticipato ai biglietti per i concerti. Gli abbonati potranno avere un accesso privilegiato ai biglietti.

Spotify ha già avviato trattative con i promotori e i venditori di biglietti così da garantire una prelazione sulla vendita dei, e per assicurarsi i diritti di streaming necessari per il lancio del nuovo servizio. Esemplare in questo senso è l'intesa raggiunta a gennaio con la Universal Music Group. Un modo per garantire un accesso prioritario ai contenuti in edizione deluxe ma anche all’ascolto in anteprima dei brani in uscita.