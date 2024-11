Super fotocamere e ColorOS 15, Oppo lancia in Italia il Find X8

OPPO ha lanciato in Italia il modello Find X8, ovvero il dispositivo più tecnologico della gamma che si distingue per grandi prestazioni, design sofisticato e tecnologie innovative. Il tutto è anche accompagnate dal debutto di ColorOS 15, il sistema operativo potenziato dal intelligenza artificiale e basato su Android 15.

Il Find X8 Pro è stato progettato con Hasselblad per la parte fotografica e combina estetica, materiali premium e resistenza. La struttura, realizzata in vetro e alluminio, è caratterizzata dal Cosmos Ring, che garantisce un comfort ottimale nell’uso quotidiano. Il dispositivo è incredibilmente sottile nonostante l’integrazione di tecnologie avanzate e un comparto fotografico di altissimo livello. Il display Infinite View da 6,78 pollici, con vetro curvo su entrambi i lati, offre una visione immersiva e un’estetica elegante. Inoltre, il Find X8 Pro vanta le certificazioni IP68 e IP69, che garantiscono resistenza alla polvere e all’acqua, permettendo al dispositivo di resistere a immersioni fino a 1,5 metri per 30 minuti e a getti d’acqua calda.

Display

Il display del Find X8 Pro ha una luminosità di picco di 4500 nit in modalità HDR, è permette di utilizzare il dispositivo anche sotto la luce diretta del sole. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz garantisce fluidità durante lo scorrimento e le sessioni di gaming, mentre la tecnologia Splash Touch consente di utilizzare il dispositivo anche con mani bagnate o sotto la pioggia, rendendolo adatto a qualsiasi condizione. Inoltre, lo schermo è stato progettato per ridurre l’affaticamento visivo grazie a tecnologie come PWM ad alta frequenza, DC dimming e la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 4.0.

La fotografia

Il comparto fotografico è uno degli elementi più rivoluzionari del Find X8 Pro. Grazie alla collaborazione con Hasselblad, OPPO ha introdotto il sistema Hasselblad Master Camera, progettato per soddisfare le esigenze sia degli appassionati che dei professionisti. Il sistema è composto da quattro fotocamere da 50 megapixel, tra cui una fotocamera periscopica da 135 mm con zoom ottico 6x. La fotocamera principale utilizza un sensore Sony LYT600 da 50 MP, progettato per garantire scatti nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità Ritratto Hasselblad consente invece di catturare ritratti ottici a 135 mm, un’opzione unica nel settore, ideale per scatti di grande impatto visivo.

Lo smartphone supporta anche uno zoom digitale fino a 120x, grazie all’AI Telescope Zoom, che combina hardware avanzato e intelligenza artificiale per catturare immagini dettagliate anche a grandi distanze. La registrazione video è altrettanto impressionante, con supporto per Dolby Vision HDR fino a 4K a 60 fps su tutte le fotocamere, inclusa quella frontale, rendendo il Find X8 Pro uno strumento ideale per i creatori di contenuti.

Le prestazioni

A livello hardware, il Find X8 Pro è equipaggiato con il chipset MediaTek Dimensity 9400, realizzato con processo a 3 nm di seconda generazione. Questo chipset offre un miglioramento del 35% delle prestazioni della CPU e del 41% per la GPU rispetto alla generazione precedente. Inoltre, è stato ottimizzato per garantire un’efficienza energetica superiore, con un risparmio del 35% durante le attività basate sull’intelligenza artificiale. Grazie alla collaborazione tra OPPO e MediaTek, il dispositivo utilizza il Trinity Engine, un sistema di raffreddamento avanzato con camera di vapore, strati di grafite e gel termoconduttivo per mantenere elevate le prestazioni anche durante un uso prolungato.

La connettività

La connettività del Find X8 Pro è garantita dall’innovativa tecnologia AI LinkBoost, che ottimizza la velocità di connessione anche in ambienti affollati o con segnale debole. Durante eventi come concerti, l’upload dei video risulta più rapido del 79% rispetto agli standard tradizionali. Anche in condizioni difficili, come ascensori o seminterrati, l’AI LinkBoost migliora la velocità di upload e download fino al 50%. Per i gamer, la tripla antenna Wi-Fi riduce la latenza fino al 40%, offrendo un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

La batteria

Con una capacità di 5910 mAh, il dispositivo garantisce un’autonomia di lunga durata, supportata dalla tecnologia di ricarica rapida 80W SUPERVOOC, che permette di ottenere ore di utilizzo con pochi minuti di ricarica. Inoltre, il Find X8 Pro supporta la ricarica wireless a 50W AIRVOOC e la ricarica magnetica tramite la custodia OPPO Mag Charge, offrendo la massima versatilità in termini di alimentazione.

Il sistema operativo

Il nuovo ColorOS 15 è stato progettato per offrire un’interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate. Oltre 800 elementi sono stati riprogettati per garantire un’estetica minimalista e moderna. Tra le funzionalità principali, l’AI Eraser permette di migliorare le foto, eliminando riflessi o migliorando la qualità delle immagini a bassa risoluzione. Strumenti come AI Assistant semplificano la gestione di documenti e note, mentre AI ToolBox offre un accesso rapido a funzionalità come riepiloghi automatici, lettura facilitata e scrittura assistita. Grazie alla funzionalità Tocca per Condividere, è possibile trasferire file tra dispositivi OPPO e iOS in modo semplice e veloce tramite NFC.

Il prezzo

Find X8 Pro è insomma un dispositivo di alta gamma, con prestazioni che soddisfano chi vuole avere in tasca uno smartphone con le migliori tecnologie disponibili.

In vendita nei colori Space Black e Pearl White, costa 1199,99 euro sullo store dell’azienda, nei megastore e nei negozi specializzati. Fino al 31 dicembre ci sono delle promozioni che allungano di 1 anno il periodo di garanzia o permettono di avere in regalo il Watch X.