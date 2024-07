Surriscaldamento iPhone, perché accade e come rimediare

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche se non si tratta di un evento frequente, il surriscaldamento eccessivo di un iPhone può accadere e non va sottovalutato, soprattutto per evitare che ci siano conseguenze nel corretto funzionamento del dispositivo elettronico: conoscere le cause può aiutare a porre rimedio al problema.

Ma quali possono essere i motivi? Il primo elemento che si surriscalda è la batteria, un evento che si verifica in particolar modo quando si usano a lungo e in modo intenso lo schermo e soprattutto il processore del telefono, il componente su cui pesa l’elaborazione dei dati. Anche le antenne si surriscaldano facilmente, specie qualora ci si trovi in zone con scarsa ricezione e la ricerca dell’aggancio al segnale sia continua: ciò accade, per esempio, anche durante i viaggi in auto. Come anticipato, anche lo schermo può riscaldarsi in modo anomalo, il che si verifica quando l'iPhone viene utilizzato continuativamente senza che si arrivi mai allo spegnimento del display. A rendere più complicata la situazione, specialmente durante la stagione estiva, l’esposizione diretta alla luce del sole in spiaggia.

Nel caso in cui la temperatura del dispositivo sia eccessiva, ovvero al di sopra dei 35 gradi centigradi (dato che il range è 0-35°C), iOS avvisa l’utente con un messaggio esplicito: " Prima di essere utilizzato iPhone deve raffreddarsi ". Le funzioni del cellulare vengono quindi bloccate preventivamente per evitare ripercussioni al dispositivo elettronico, ad eccezione delle chiamate di emergenza. Se il problema è l'esposizione alla luce diretta del sole non bisogna preoccuparsi e si può porre rimedio in modo molto semplice mettendo al riparo il cellulare.

La situazione può essere più seria qualora il surriscaldamento sia dovuto a un uso intenso, ma anche in questo caso si può agire autonomamente: ciò accade quando si usano giochi o app pesanti, quando il gps è attivo o le applicazioni restano in funzione in background svolgendo anche gli aggiornamenti in modo automatico. Disattivando queste funzioni si può impedire di sovraccaricare l’iPhone.

Se, nonostante l'attuazione di questi rimedi, la temperatura resta eccessiva e l'iOS rallenta in modo vistoso è ancora possibile attuare delle contromisure. Il primo consiglio di Apple è quello di aggiornare il sistema operativo e tutte le app utilizzate sul telefono: versioni obsolete possono nascondere dei problemi e provocare un riscaldamento anomalo.

Ciò si verifica talvolta anche quando la memoria del dispositivo elettronico è troppo piena: in questo caso si può liberare spazio per fare un'ulteriore prova, cancellando video, foto o file "pesanti".

L'ultima speranza è quella di fare un backup e procedere col ripristino, senza installare alcuna app per precauzione: se il riscaldamento dovesse persistere è consigliabile rivolgersi all'assistenza.