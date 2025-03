WhatsApp, condivisione delle foto in movimento: l’ultima novità

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'altra importante migliorìa per rendere l'esperienza dei suoi utenti sempre più coinvolgente, in questo caso a livello multimediale: WhatsApp sta sviluppando una funzione che consente di scattare e successivamente condividere le foto in movimento. Questa nuova opzione, per adesso non disponibile nemmeno per i beta tester, è stata annunciata dagli esperti di WaBetaInfo e coinvolgerà le singole chat così come i gruppi e i canali in un futuro aggiornamento dell'app.

Di cosa si tratta

Ma cosa si intende per foto in movimento? Gli esperti spiegano che è una particolare tipologia di formato multimediale che cattura un breve momento di movimento prima e dopo lo scatto di una foto. " A differenza delle immagini tradizionali, le foto in movimento includono alcuni secondi di video e audio, offrendo un modo immersivo per catturare i ricordi. Questa funzionalità è particolarmente popolare su alcuni dispositivi mobili, poiché colma il divario tra foto e video aggiungendo un tocco di animazione alle istantanee" .

Dove sono disponibili

Chi è pratico di smartphone ed elementi multimediali, sa che questa opzione è già ampiamente utilizzata sia da dispositi Android dove è chiamata "Motion Photo", sui dispositivi Google Pixel che spesso la chiamano "Top Shot" o "Motion Photos" ma anche sui prodotti Apple dove esiste una funzionalità molto simile che su iPhone si chiama "Live Photos": l'utente fa uno scatto che cattura alcuni secondi di video insieme a ogni foto fissa. Normalmente, queste foto in movimento rimangono memorizzate con formati più grandi e speciali che uniscono immagini ferme con brevi clip video e con un solo tocco l'utente può rivivere l'esperienza "animata".

La nuova opzione

Ma come faremo a sapere quando WhatsApp avrà introdotto la nuova opzione? WaBetaInfo spiega che quando gli utenti apriranno l'area dedicata alla galleria " possono aspettarsi di vedere un nuovo pulsante specifico per le foto in movimento. Questo pulsante darà agli utenti la possibilità di scegliere tra l'invio dell'immagine statica o della versione in foto in movimento, se disponibile, offrendo una maggiore flessibilità a seconda del contesto" . Si tratta di una funzione molto utile per immortalare specifici momento e reazioni particolari che meritano di essere ricordati.

È importante sottolineare quanto detto in apertura, ovvero che la nuova opzione sarà disponibile in ogni chat di WhatsApp e sarà quindi possibile condividere le foto in movimento con amici, familiari e follower senza perdere l'essenza

I destinatari visualizzeranno automaticamente la foto in movimento nella sua forma animata, anche se la funzionalità non è supportata sul loro dispositivo",

dinamica dei momenti catturati. "sottolineano gli esperti.