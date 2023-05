Whatsapp: ecco "Chat Lock", la funzione che tutti aspettavamo. Cosa è e come attivarla

Sicurezza e privacy: su whatsapp arriva Chat Lock, una nuova funzione che permetterà di mettere un lucchetto speciale alle conversazioni più riservate.

Che cos’è Chat Lock

Chat Lock è una funzione che permette di rendere inaccessibile a terzi tutte le conversazioni che l’utente desidera. Il nome deriva dall’inglese to lock, “chiudere a chiave” e permette per l’appunto di mettere sotto chiave alcune chat. Per poterle aprire e leggere sarà necessario accedere attraverso dati biometrici, come l’impronta digitale o la scansione del volto oppure attraverso l'inserimento di una password. Se è vero che da sempre siamo abituati a proteggere i nostri smartphone attraverso l’inserimento di un codice di blocco, questa ulteriore protezione aggiunge un secondo livello di sicurezza. Anche se per casualità dovessimo lasciare sbloccato e incustodito il nostro smartphone i contenuti diffusi tramite Whatsapp sarebbero comunque protetti da una seconda password o perché accessibili solo direttamente da noi.

Come attivare Chat Lock

Bloccare una chat e proteggerla da sguardi indiscreti è un’operazione facile e veloce. L’utente deve semplicemente toccare il nome della conversazione, individuale o di gruppo, e scegliere l'opzione di blocco automaticamente proposta. Da quel momento, per accedere ai contenuti messi sotto chiave, sarà necessario usare la propria impronta digitale, eseguire il riconoscimento facciale oppure procedere digitando la password selezionata.

Una cartella segreta

Le conversazioni protette da Chat Lock non compariranno nell’elenco chat che si incontra aprendo l’applicazione, ma saranno collocate in una cartella a parte, alla quel si potrà avere accesso solo attraverso le modalità di riconoscimento precedentemente impostate.

Notifiche in incognito

Tra le novità apportate da Chat Lock anche notifiche più discrete. Mark Zuckerberg ha spiegato infatti che le notifiche di messaggi ricevuti protetti da Chat Lock non riporteranno il nome del mittente e anteprime di contenuto del messaggio.

Un rilascio graduale

La nuova funzione Chat Lock dovrebbe essere rilasciata gradualmente e non sarà quindi immediatamente utilizzabile dai più di due miliardi di utenti che, secondo le ultime rilevazioni Facebook, utilizzano l’app di messaggistica istantanea in giro per il mondo. Indiscrezioni rivelano inoltre che, prossimamente, potrebbe essere lanciata anche la possibilità di modificare i messaggi inviati entro un lasso di tempo di 15 minuti.