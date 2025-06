Whatsapp non funzionerà più su questi iPhone: ecco quali sono

Ascolta ora 00:00 00:00

Il nuovo mese porta con sé novità anche dal punto di vista informatico e tecnologico. I possessori di IPhone dovranno prendere le misure con le nuove disposizioni di Whatsapp, l’app di messagistica più popolare in Italia e nel mondo. Meta ha infatti comunicato che, proprio a partire da giugno 2025, l’applicazione non funzionerà più su alcuni modelli di iPhone, in quanto è terminato il supporto. Ecco quali sono i modelli coinvolti e cosa comporta questo blocco definitivo.

Whatsapp ha ufficialmente terminato il supporto per le versioni di iOS precedenti alla 15.1. Questo, ovviamente, ha delle ripercussioni sui modelli più vecchi di Iphone. Tra questi rientrano Iphone 5 e Iphone5s. Oltre a tutti gli Iphone 6 e Iphone 6plus. La decisione di terminare il supporto per i seguenti modelli, in precedenza, era prevista per il 5 maggio di quest’anno. Meta, al contrario, ha deciso di aspettare un mese per facilitare una buona riuscita di questo cambiamento che coinvolge l’app di messagistica più utlizzata dagli italiani e non solo.

Per i possessori di questi modelli le conseguenze sono tanto chiare quanto drastiche: se vorranno continuare ad utilizzare saranno costretti a cambiare telefono. O, almeno, modello di smartphone. O meglio, gli utenti coinvolti non potranno più accedere a Whatsapp tramite l’app, mentre resta disponibile la possibilità di utilizzare la piattaforma via browser attraverso web.whatsapp.com, che propone ovviamente un’esperienza molto più limitata e meno fluida rispetto alla versione mobile.

Altrettanto necessario, come consiglia direttamente Whatsapp, sarà eseguire un backup delle chat su iCloud e successivamente utilizzare la funzione “Trasferisci Chat” per ripristinare i messaggi e contenuti multimediali sul nuovo dispositivo.