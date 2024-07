WhatsApp, il "trucco" per leggere i messaggi cancellati

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi utilizza quotidianamente WhatsApp sa che, ormai da tempo, è stata introdotta una funzionalità chiesta a gran voce dagli utenti: la possibilità di cancellare un messaggio inviato in una chat singola o di gruppo dando la possibilità di riformulare, se si era commesso un errore, il contenuto o ancora meglio se il destinatario non era quello giusto ma anche per decine di altre cause più disparate.

Tempistiche e notifica

All'inizio si aveva soltanto un'ora a disposizione, poi gli sviluppatori hanno capito che serviva più tempo e oggi si possono cancellare messaggi anche dopo oltre due giorni. Come sanno già ormai in molti, se dopo l'invio si desidera eliminare quanto scritto, appariranno le opzioni "elimina per tutti" oppure soltanto "elimina per me" in base alle esigenze, se cioè quel messaggio deve sparire per tutti o soltanto per il mittente. A quel punto appare la scritta "Questo messaggio è stato eliminato" che sarà comunque letta anche dal destinatario che verrà a conoscenza di quanto accaduto. Se, però, si volesse recuperare un particolare messaggio o più di uno, ecco quali sono le possibili soluzioni.

Come recuperare i messaggi cancellati

Il primo "trucco" è il più semplice e intuitivo e non sono necessarie applicazioni esterne: basterà andare sulle Impostazioni (vale per gli Android), continuare su "Notifiche" e "Barra di Stato": a quel punto si dovrà scegliere l'opzione "Altre impostazioni" e la "Cronologia notifiche". Tutto molto semplice, servirà soltanto spostare su "On" il pulsante dedicato che permetterà di vedere tutte le notifiche, messaggi inoltrati e cancellati delle ultime 24 ore ma con alcuni limiti che riguardano i caratteri: i messaggi al di sopra dei 100 caratteri non saranno recuperati per intero così come le foto, i video, i file inviati e ricevuti.

Cosa accade con le app

Chi volesse, invece, ricorrere a mezzi esterni potrà scaricare alcune applicazioni dedicate che possono soddisfare le nostre richieste: tra queste ecco Notification History grazie alla quale si riuscirà a risalire alle notifiche cancellate in precedenza, soltanto con un clic si potranno recuperare i messaggi eliminati su WhatsApp. Un'altra applicazione simile si chiama Nova Launcher con un criterio molto vicino a quella dell'app precedente per recuperare un messaggio cancellato.

Money ricorda poi che esiste anche WhatsRemoved+: questa app chiede se si è d'accordo nel salvare tutti messaggi ricevuti su WhatsApp, foto e video compresi, e tutte le volte che si procederà con una eliminazione invierà una notifica: con un clic si potrà vedere il suo contenuto.