WhatsApp, dal 1° luglio non funzionerà più in questi telefoni: ecco perché

La data da segnare sul calendario per non farsi trovare impreparati è quella di lunedì primo luglio: una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo che ormai fa parte della nostra quotidianità da anni, WhatsApp, non sarà più disponibile su alcuni telefoni cellulari. La "colpa" molto spesso è degli aggiornamenti frequenti che fanno diventare, man mano, sempre più obsoleti gli smartphone acquistati molti anni prima rendendo impossibile la fruizione di alcuni servizi.

L'elenco completo

I modelli che risentiranno di più di questa problematica sono:

per quanto riguarda gli iPhone i modelli interessati saranno il 5, il 6, il 6 Plus e l'SE;

i modelli interessati saranno il 5, il 6, il 6 Plus e l'SE; tra i Samsung non potranno più accedere a WhatsApp il Galaxy S3 Mini, Galaxy X Cover 2 e Galaxy Trend Lite;

non potranno più accedere a WhatsApp il Galaxy S3 Mini, Galaxy X Cover 2 e Galaxy Trend Lite; più lungo l'elenco dei dispositivi Lg : L3 II Dual, Lg Optimus L5 Dual, Lg Optimus L7 Dual, Lg Optimus F3Q, Lg Optimus L2 II e Lg Optimus F6;

: L3 II Dual, Lg Optimus L5 Dual, Lg Optimus L7 Dual, Lg Optimus F3Q, Lg Optimus L2 II e Lg Optimus F6; tra altre tipoligie che non potranno più utilizzare l'app di messaggistica segnaliamo Alcatel Go Flip 2, Zte Grand S Flex, Zte Grand Memo e Sony Xperia M;

per quanto riguarda i Motorola , WhatsApp non sarà più utilizzabile da Moto G, Moto X;

, WhatsApp non sarà più utilizzabile da Moto G, Moto X; sugli Huawei non funzionerà più tra gli Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei C199, Huawei GX1s, Huawei Y625;

non funzionerà più tra gli Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei C199, Huawei GX1s, Huawei Y625; tra i Lenovo la lista riguarda Lenovo 46600, Lenovo A858T, Lenovo P70, Lenovo S890, Lenovo A820.

Le cause principali

Come detto, il motivo principale risiede negli aggiornamenti che, saltuariamente ma con una certa cadenza temporale, interessano tutte le marche di smartphone: gli sviluppatori li rilasciano non soltanto per corregge bug o errori di sistema ma anche e soprattutto per i dispositivi più moderni che ogni anno vengono immessi nel mercato. È logico quindi attendersi che un dispositivo che ha alcuni anni di vita possa non essere compatibile al 100% con quelli più moderni che hanno una tecnologia diversa che li taglia fuori da alcuni servizi, in questo caso WhatsApp. Non solo, ma gli sviluppatori (è la legge del mercato) hanno interesse a "proteggere" e dare supporto ai telefonini più moderni a discapito di quelli più vecchi che con il passare del tempo diventano via via inutilizzabili.

Alcuni utenti in possesso degli smartphone sopra elencati, nei mesi scorsi, erano stati avvisati che dal primo luglio si sarebbero trovati di fronte questo bivio: o comprare un dispositivo più moderno oppure smettere

di utilizzare WhatsApp. C'è anche una terza soluzione: scaricare la versione web tramite un qualsiasi motore di ricerca (da Chrome a Firefox e molti altri) senza la necessità di fare alcun download o nuove installazioni.