Xiaomi e la fotografia pro della 14T Series

Xiaomi ha presentato a Berlino la nuova 14T Series, una gamma di smartphone progettati per gli amanti della fotografia, con particolare attenzione agli scatti notturni e all'uso dell'intelligenza artificiale. La serie, composta dai modelli 14T e 14T Pro, conta su avanzate capacità fotografiche, video e prestazioni generali, ed è stata accompagnata dall'elegante smartphone pieghevole MIX Flip, alimentato dal nuovo sistema operativo HyperOS.

Caratteristiche principali della Xiaomi 14T Series

Gli smartphone della Xiaomi 14T Series sono stati progettati per la fotografia anche in condizioni di scarsa luminosità, grazie alla piattaforma AI AISP basata su FusionLM. La tecnologia AI migliora la gamma dinamica e riduce il rumore, offrendo una qualità di scatto superiore. La modalità PortraitLM estende la gamma focale da 23mm a 75mm, migliorando i ritratti con effetti di profondità e chiarezza naturali.

Xiaomi 14T Pro è equipaggiato con una tripla fotocamera e cinque lunghezze focali (da 15mm a 120mm), inclusa una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura ƒ/1.6 e lenti Leica Summilux. Il sensore Light Fusion 900 da 1/1,31” garantisce fino al 32% di luce in più rispetto al modello precedente, assicurando immagini vivide e dettagliate. La fotocamera include anche una lente asferica 7P ad alta trasmittanza per scatti in alta gamma dinamica.

Xiaomi 14T presenta un sensore d'immagine Sony IMX906 e una tripla fotocamera con quattro lunghezze focali, che variano da 15mm a 100mm. La fotocamera principale da 50 megapixel ha un'apertura ƒ/1.7, anch'essa abbinata alle lenti Leica Summilux, per scatti dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel (lunghezza focale di 15mm) è dedicato alle foto paesaggistiche.

Funzionalità video avanzate

La serie 14T eccelle anche in capacità video cinematografiche. La modalità Movie utilizza un rapporto d'aspetto di 2,39:1 e supporta effetti come Cinematic Blur e Rack Focus, per un look professionale. La modalità MasterCinema registra video HDR in formato 10-bit Rec. 2020 con risoluzione fino a 4K a 30fps, catturando dettagli precisi in condizioni di forte contrasto.

Display AMOLED CrystalRes

Entrambi i modelli sono dotati di un display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K (2712x1220 pixel), profondità di colore a 12 bit e una densità di pixel di 446 ppi. Il refresh rate fino a 144Hz garantisce fluidità nello scorrimento e nelle interazioni, mentre la luminosità di picco arriva fino a 4000 nit. Il display AI regola automaticamente la temperatura del colore e la luminosità per adattarsi all'ambiente circostante.

Prestazioni potenti

Il Xiaomi 14T Pro è alimentato dal processore di punta MediaTek Dimensity 9300+, che offre un incremento del 37% nelle prestazioni della CPU multi-core e del 44% nelle prestazioni grafiche, grazie alla GPU Immortalis-G720. Il sistema di raffreddamento 3D IceLoop garantisce una gestione ottimale del calore, evitando surriscaldamenti. Xiaomi 14T, invece, è alimentato dal Dimensity 8300-Ultra, che migliora le prestazioni della CPU del 20% e della GPU del 60%, garantendo efficienza energetica e multitasking senza interruzioni.

Entrambi i modelli sono dotati di batterie da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida. Il 14T Pro introduce per la prima volta nella serie la ricarica wireless a 50W e supporta la ricarica HyperCharge a 120W, per una carica completa in soli 19 minuti. Il Xiaomi 14T supporta la ricarica HyperCharge a 67W.

Intelligenza artificiale avanzata

La serie Xiaomi 14T offre diverse funzionalità basate sull'AI, come la ricerca vocale, testuale e l'assistenza alla produttività. Grazie alla collaborazione con Google, la funzione "cerchia e cerca" è integrata nei dispositivi, facilitando la ricerca visiva. L'app Google Gemini aiuta gli utenti con la scrittura, la pianificazione e l'apprendimento, mentre AI Interpreter abbatte le barriere linguistiche, migliorando la comunicazione durante riunioni e chiamate. Le funzioni AI Notes e AI Recorder offrono trascrizioni rapide da voce a testo con riconoscimento accurato del parlante.

Per la creatività, le funzioni AI Image Editing e AI Eraser Pro permettono di modificare immagini e rimuovere elementi indesiderati. AI Film consente di creare brevi video cinematografici, mentre AI Portrait genera avatar personalizzati.

Miglioramenti software e integrazioni

Dal gennaio 2024, Xiaomi ha introdotto oltre 600 miglioramenti software, aumentando la velocità del sistema del 9,8%. Questi includono una migliore ottimizzazione multilingue, riduzione delle ridondanze nelle app e nuove funzioni come la sincronizzazione delle chiamate, il trasferimento delle app e la connettività senza soluzione di continuità tra dispositivi. La funzione Link to Windows consente agli utenti di connettere il proprio smartphone a un PC per un ambiente di lavoro integrato.

Gli utenti della serie 14T possono inoltre beneficiare di 100 GB di cloud storage su Google One per sei mesi, tre mesi di YouTube Premium, e fino a quattro mesi di Spotify Premium in alcuni Paesi.

Design, colori e prezzi

La serie Xiaomi 14T si distingue anche per il design elegante, con una cornice ultra-sottile di 1,7 mm e una classificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere. Il retro curvo 3D e la cornice metallica resistente migliorano la robustezza e la presa. I modelli sono disponibili nei colori Titan Gray, Titan Blue e Titan Black, con il 14T offerto anche nella variante Lemon Green in materiale PU a base biologica.

I prezzi partono da 799,90 euro per il 14T Pro (12+256 GB), con versioni fino a 999,90 euro (12GB+1TB). Il 14T parte da 649,90 euro per la versione 12+256 GB, arrivando a 699,90 euro per il taglio da 12+512 GB. Sono previsti bundle con il Redmi Pad Pro e caricabatterie rapidi.

Arriva il pieghevole MIXFlip

Xiaomi MIX Flip è un pieghevole che adotta il sistema operativo HyperOS. Questo dispositivo si distingue per la fluidità di utilizzo, sia sul display interno (da 6,86 pollici) che su quello esterno (da 4,01). Quello interno vanta prestazioni da smartphone di fascia alta: risoluzione 1.5K, 460PPI, refresh rate a 120Hz, luminosità di picco di 3000nits. Ruotandolo, su una superficie di 3,5 pollici si possono utilizzare oltre 200 delle più polari applicazioni.

Una delle caratteristiche chiave è la collaborazione tra Xiaomi e Leica, che si traduce in funzionalità fotografiche di alto livello. Grazie a questa partnership, il comparto fotografico del MIX Flip vanta lenti capaci di offrire risultati di qualità professionale. Anche il processore è potente: si tratta dello Snapdragon 8 Gen 3, che rende questo dispositivo uno dei pochi pieghevoli che utilizzano un chipset di punta aggiornato, adatto anche per il gaming. La batteria supporta la ricarica rapida e promette una lunga durata. La struttura è solida e resistente, offrendo un'esperienza con diversi gradi di piega la possibilità di utilizzare il dispositivo sia aperto, come un tablet, sia chiuso, mantenendo un formato compatto.

Infine una caratteristica unica: mentre di solito i flip permettono a schermo chiuso di utilizzare il vivavore, in questo caso grazie a un microfono e a una doppia uscita audio, si può parlare come in un telefono normale.

Xiaomi MIX Flip e disponibile in Black e Purple con memoria di 12+512 Gb e un prezzo di 1299,90 euro, con in offerta lo Xiaomi Watch S3.