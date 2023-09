10 capi e accessori Amazon Luxury Store da indossare a un evento

La partecipazione a un evento speciale è sempre l’occasione perfetta per dedicarsi allo shopping e arricchire il guardaroba con un capo esclusivo, accompagnandolo con accessori ricercati. Poter attingere dalla vasta selezione di brand della moda offerta da Amazon Luxury Store è certamente un vantaggio, sfogliando le collezioni più attuali e creando un outfit raffinato e originale.

Dall’abito lungo ai coordinati eleganti, dai soprabiti agli accessori più glamour che arrivano direttamente dalle passerelle della moda. Le proposte tra cui scegliere non mancano e permettono di andare incontro alle preferenze individuali, garantendo sempre un denominatore comune: la ricerca di stile e personalità in ogni dettaglio.

Ecco una selezione di capi di abbigliamento e accessori ideali da sfoggiare durante un evento anche nella stagione autunnale.

Abito midi Jonathan Cohen

Il brand Jonathan Cohen ha creato un abito midi in pura viscosa verde ideale da indossare in occasione di un evento speciale, mettendo in risalto la silhouette e accentuando la vita grazie all’elegante taglio a clessidra.

Abito Delphi Altuzarra nero

È firmato Altuzarra l'abito Delphi monospalla che presenta una particolare lavorazione sulla schiena, esaltando la figura femminile anche grazie al raffinato drappeggio. Fasciato in vita, si caratterizza anche per una maxi-gonna a tubino.

Top Diaplo Altuzarra rosa Persia

Paillettes scintillanti e taglio moderno impreziosiscono il top Diaplo disegnato dal brand Altuzarra, altamente decorato e caratterizzato da uno scollo ad anello e orlo cropped.

Gonna Saria nera Altuzarra

È sempre di Altuzzarra la gonna Saria nera realizzata in pura seta, con sfumature dai toni gioiello. Un passe-partout per svariate occasioni da abbinare con top e bluse sensuali, sfruttandone lo spiccato effetto scenico.

Cappotto Justin oversize Eudon Choi

Unisex e oversize, il cappotto Justin del brand Eudon Choi in calda lana vergine e cotone presenta vistosi revers e tasche laterali con patta. Dotato di fodera interna, è arricchito da una sciarpa abbinata e rimovibile.

Borsa Braided Altuzarra in pelle malva

La borsa Braided firmata Altuzarra è realizzata in morbida pelle di vitello italiana, con un caratteristico manico intrecciato e finitura coordinata. Ideale come borsa a mano, è anche dotata di pratica tracolla per poterla indossare con maggiore disinvoltura.

Eudon Choi borsa Olivia in pelle

La borsa Olivia, che fa parte della collaborazione tra Eudon Choi e Louis Quatorze, presenta un esterno decorato con effetto piega e finiture color ottone. È ideale da portare a mano o sulla spalla, grazie alla lunga cinghia in dotazione.

Cintura Altuzarra in pelle avorio

Elegante ma originale, la cintura in pelle color avorio di Alzutarra presenta una fibbia dorata dal design molto particolare, perfetta anche per sottolineare il punto vita e segnare la silhouette indossando un abito leggero.

Orecchini Annoushka Knuckle in oro giallo

Parte della capsule collection Knuckle del brand Annoushka, gli orecchini sono realizzati a mano in oro giallo 14ct con finitura lucida. Il design caratterizzato da un semplice cerchio a catena rende l’orecchino perfetto da indossare sia singolarmente sia in coppia, abbinato a un pendente removibile.

Bracciale Bold Link Chain Annoushka Knuckle

Anche il bracciale Bold Link Chain fa parte della capsule collection Knuckle di Annoushka, creato a mano da maestri orafi ad Arezzo. È in oro giallo 14ct con finitura lucida e presenta un innovativo snodo che collega tra loro i singoli anelli, lasciandoli muovere liberamente. Sono presenti due chiusure a ferro di cavallo che terminano le estremità della catena consentendo di personalizzare il bracciale, collegando tra loro diversi pezzi della collezione al fine di creare uno stile personale ed eclettico.

