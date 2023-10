Come vestirsi per andare a teatro. 6 look perfetti per lei

Ascolta ora: "Come vestirsi per andare a teatro. 6 look perfetti per lei"

Assistere a una piece teatrale è la passione di molte persone: il teatro sensibilizza, anima, commuove o fa sorridere, induce alla riflessione. Ma per andare a teatro ci vuole anche il look giusto, attraverso outfit che possano sottolineare la solennità del momento artistico e al tempo stesso far apparire al meglio chi li indossa, perché si tratta di un’uscita importante, non un’attività banalmente quotidiana. Qui di seguito alcuni consigli sugli abiti proposti su Amazon.

L’abito da cocktail base

È molto interessante l’abito da cocktail in raso proposto da Boutiks, perché rappresenta una base da arricchire con gli accessori: il look può essere infatti completato da una stola o un foulard su una spalla, anelli o braccialetti vistosi (ma non collana) e naturalmente un paio di sandali molto speciali. Il corpetto del vestito blusa ad altezza vita e la scollatura è molto alta: questo indica che è particolarmente adatto alle donne che hanno un décolleté minuto. La gonna è lievemente sbieca e cade morbida lungo le gambe. È disponibile in un colore neutro tra il beige e il sabbia.

Acquista il prodotto su Amazon

Il vestito dalla scollatura sexy

Può apparire molto castigato ma in realtà presenta una scollatura sexy il modello di Orandesigne con un taglio latitudinale sulla parte superiore. Anche questo è fatto in raso e quindi è molto morbido, ma la vita è segnata da una cintura rifinita all’interno del contesto. Si lava a mano e c’è solo in color blu notte.

Acquista il prodotto su Amazon

Aderentemente chic

Sta bene a molte donne, in particolare a coloro che hanno un décolleté generoso, l’abito in velluto CheChury con la scollatura incrociata. Il tessuto, lievemente glitterato, è in poliestere e spandex: significa che è morbido e cede un po’ con il calore del corpo, donando estrema comodità a chi lo indossa. C’è in color verde scuro, ma anche nero, viola e bordeaux.

Acquista il prodotto su Amazon

L’abitino vintage

Non necessariamente un abito per andare a teatro deve essere lungo: se si indossa un look giovanile e sbarazzino, si può optare anche per qualcosa sopra il ginocchio. Come il vestito vintage ispirato alla moda rockabilly degli anni ’50 di Bbonlinedress. È fatto in cotone ed elastan, presenta una scollatura a cuore e una gonna ampia e si chiude sulla schiena con una zip. Tantissimi i colori e le fantasie disponibili, dalle rose su fondo a pois alla frutta, fino alla tinta unita che varia dalle nuance pastello a quelle più scure, di modo che si possa scegliere in base ai propri gusti e al proprio incarnato.

Acquista il prodotto su Amazon

Un po’ di luce

È molto luminosa la tunica in chiffon di Grace Karin, perché incorpora una cascata di paillettes lucenti. È fatto in poliestere e spandex, mentre all’interno la fodera è di poliestere e viscosa: l’abito è molto trasparente e quindi nella produzione si è reso necessario foderarlo internamente. Le maniche sono a tre quarti, mentre lo scollo è a barca e la lunghezza della gonna arriva poco sopra il ginocchio. C’è in colori diversi, come il grigio argento, il nero ossidiana, il bordeaux, il rosa, l’indaco, il verde scuro, il fucsia, l’oro e il nero.

Acquista il prodotto su Amazon

La jumpsuit per chi coniuga eleganza e stile casual

Certo, le gonne e i vestiti midi con gonna sono sempre molto comodi, ma c’è chi proprio non riesce a rinunciare a pantaloni o jumpsuit. Tuttavia esistono modelli che, pur strizzando l’occhio allo stile casual, riescono a risultare molto eleganti. Come la jumpsuit di Shownicer che ha un taglio latitudinale sulla scollatura, le maniche a tre quarti e i pantaloni a gamba larga. È fatto in pizzo ed è disponibile nel solo colore blu scuro.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*