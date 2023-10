Abbigliamento per la moto, scopri i 7 articoli davvero irrinunciabili

Siete appassionati di motocicletta e di viaggi su due ruote ma siete anche alla ricerca di idee e suggerimenti per acquistare i migliori capi da indossare durante la stagione più fredda? Niente paura, perchè Amazon è pronta a proporvi sette capi e accessori davvero indispensabili per sfidare piogga, vento e umidità. Una lista di articoli must have davvero irrinunciabili, un elenco utilissimo che vi impedirà di sbagliare la combinazione necessaria per viaggiare in piena libertà.

Tutto questo senza dimenticare il fattore più importante, ovvero la sicurezza in moto: non solo legata alla velocità ma anche al capo di abbigliamento più adatto da indossare, perfetto per proteggere la testa, il corpo e le parti più esposte. Un mix di proposte interessanti di articoli indispensabili per sfrecciare senza problemi, ma anche belle da indossare. E allora cosa aspettate, scopriamole insieme.

Giacca da moto

Partiamo dall'articolo perfetto da indossare ovvero la giacca realizzata in materiale tecnico, come questa di Pro Future, l'ideale per ogni stagione. Tutto merito del doppio strato presente, connesso attraverso una zip d'ordinanza e con un'imbottitura termica removibile all'occorrenza. Maniche e polsini sono regolabili grazie alle linguette con velcro, comprensiva di aperture per la traspirazione e di protezioni per il corpo.

Scopri il prodotto su Amazon.

Pantaloni impermeabili

I pantaloni Jet di Shima sono l'ideale per proteggere le gambe durante le stagioni più gelide e mentre piove ma presentano anche una serie di aperture mirate per consentire la traspirazione della pelle. La membrana antivento e pioggia si può rimuovere, se non è necessaria, mentre il pantalone presenta una struttura resistente con rinforzi e protezioni mirate.

Scopri il prodotto su Amazon.

Paraschiena di protezione

Di sicuro uno degli articoli più importanti, parliamo della struttura paraschiena da indossare durante la guida. Il prodotto di Dainese presenta un'anima interna in alluminio a struttura alveolare, placche esterne in polipropilene con struttura ondulata e forata e di supporto perimetrale termoformata a doppia densità. Con tanto di bretelle e fascia specifiche per abbracciare il corpo in sicurezza.

Scopri il prodotto su Amazon.

Marsupio multifunzionale

È di Eshow il pratico marsupio multifunzionale da gamba dalla valida capienza, massima praticità e comodità. Per un articolo indispensabile, non ingombrante ma spazioso, oltre che super resistente. Merito del tessuto Oxford utilizzato per realizzarlo, con cuciture forti e resistenti all'usura. Le tante tasche permettono di stipare oggetti e accessori, mentre il cinturino regolabile e antiscivolo offre una valida presa.

Scopri il prodotto su Amazon.

Guanti da moto

I guanti Cofit sono l'ideale per guidare la moto ma anche la bicicletta da MTB, il Quad e per arrampicare. Presentano una protezione sulla zona anteriore e un rivestimento antiscivolo in silicone che ricopre l'area del palmo, per un controllo e un'aderenza totali. Un articolo del tutto regolabile, traspirante e comprensivo di touchscreen sui polpastrelli delle dita con fibre metalliche conduttive sul dito indice e sul pollice, ideali per i dispositivi touch screen.

Scopri il prodotto su Amazon.

Scarpe da motociclista

Le scarpe Edge di Shima sono facili da indossare, realizzate con materiale protettivo e traspirante, comprensive di tacco con rinforzo per proteggere il piede e la caviglia. Completa il tutto la suola antiscivolo, che offre la massima aderenza e stabilità mentre si guida la motocicletta.

Scopri il prodotto su Amazon.

Passamontagna scaldacollo

Per proteggere la testa e il collo da aria e freddo ecco il comodo passamontagna di Kingbike, realizzato in tessuto impermeabile e traspirante. Comprensivo di fodera in pile per un calore perfetto. Un articolo utilissimo per chi viaggia in motocicletta, ma da indossare anche durante la corsa, mentre si pedala o si scia.

Scopri il prodotto su Amazon.

Leggi anche:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*