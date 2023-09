Padel: la lista di 8 indispensabili must-have per praticarlo

Vera passione degli ultimi anni, ecco il padel una pratica sportiva che ricorda il tennis ma che ha regole un po' differenti: dalla struttura del campo, che risulta più piccolo e circondato da pareti o da reti, all'attrezzatura e gli accessori più utili. E sono proprio questi a caratterizzare lo stile tecnico del padel, che può contare sulla presenza di articoli comodi, fittanti e tecnici.

Una vera gamma di prodotti utili per agevolare la stessa pratica del padel, partendo dalla pallina passando per le calze ma anche da scarpe, magliette fino alle stesse racchette. Un mix di elementi necessari e davvero indispensabili, magari da coordinare con il compagno di gioco per un effetto stiloso.

È uno sport dinamico che richiede resistenza, coordinazione e spirito di squadra, che punta a un potenziamento della forza e dell'energia personale. Per questo è indispensabile scegliere un'attrezzatura che sia tecnica ma al contempo comoda, perfetta per chi non vuole rinunciare al padel. Ecco le otto proposte di Amazon per un look di tendenza, e che possano garantire potenza e massimo controllo del gioco.

Maglia sportiva per lei

La maglietta effetto canotta di Nike è un capo indispensabile per lei, sia per il taglio lineare e pulito che per la sua praticità. Un articolo che garantisce un ottimo movimento e una massima libertà, lasciando respirare la pelle. Merito della tecnologia Dri-Fit che permette di mantenere la cute asciutta disperdendo il sudore sulla superficie della maglia, con un'evaporazione più rapida. Scopri il prodotto su Amazon.

Maglietta traspirante per lui

La maglia sportiva di Chemagliette è perfetta per chi vuole praticare padel, perché assicura la massima vestibilità oltre a una valida traspirazione. Realizzata in tessuto sintetico vanta una linea regolare con manica raglan, per un movimento più comodo. È disponibile in varie taglie e colorazioni e spuntando la casella coupon si ha diritto a un valido sconto. Scopri il prodotto su Amazon.

Gonna pantaloncino per lei, massima comodità

Perfetta per giocare a padel ecco la gonna con pantaloncini incorporati di Joma, in comodo tessuto sintetico e traspirante, leggermente elasticizzato. L'ideale per favorire un movimento fluido e dinamico. L'articolo è disponibile in varie taglie e colori. Scopri il prodotto su Amazon.

Pantaloncino da uomo, linea di tendenza

Da abbinare a polo o t-shirt tecniche ecco i pantaloncini GRFIT da uomo realizzati in materiale leggero e traspirante, dalla vestibilità leggermente più ampia e per questo comoda. Rispettano la cute favorendone la traspirazione ma anche una vestibilità confortevole. Disponibili in nero e in varie colorazioni e taglie. Scopri il prodotto su Amazon.

Scarpa da donna per padel

Per una pratica perfetta e scattante ecco le scarpe sportive per lei, realizzate in materiale sintetico con base piatta e chiusura stringata. L'articolo di Joma veste comodo e consente uno scatto rapido e veloce, utile per sfruttare la massima potenza mentre si gioca a padel. Scopri il prodotto su Amazon.

Scarpe da uomo per il massimo sostegno

Le scarpe Gel-Padel PRO 5 di Asics offrono un maggiore sostegno del piede e del movimento ma anche un comfort assoluto e un'ottima flessibilità mentre si gioca a padel. La traspirazione è assicurata dagli strati sovrapposti in pelle sintetica del rivestimento, oltre che dagli inserti in rete sulla tomaia. Disponibili in taglie e colori differenti. Scopri il prodotto su Amazon.

Racchetta per padel in fibra di carbonio

È l'articolo più importante e per questo deve risultare resistente e potente, parliamo della racchetta da padel venduta da KEKKUPFIT. Dalla linea a forma di goccia, con bilanciamento medio alto e in grado di offrire resistenza ma anche leggerezza. Merito della struttura in fibra di carbonio, per un utilizzo maneggevole e ben bilanciato. Scopri il prodotto su Amazon.

Borsa per padel

Per trasportare comodamente tutta l'attrezzatura non può certo mancare un comodo e pratico borsone, come questo di Head realizzato in gomma e materiale sintetico. Massima praticità, resistenza e comodità, grazie ai due ampi scomparti e alla tasca per gli accessori. Scopri il prodotto su Amazon.

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*