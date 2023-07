Borse, portafogli e cinture in offerta: accessori uomo e donna in sconto con i Prime Day

Gli accessori sono dettagli fondamentali che completano un outfit e questo è vero sia per le donne che per gli uomini. E alcuni di questi accessori sono importanti non solo perché possono definire un look ma in certi casi devono potersi adattare al resto con un pizzico di carattere e stile. Scegliere portafogli, borse, borselli e cinture passe-partout non è sempre semplice. Tuttavia un’indicazione può arrivare dalle offerte con il Prime Day di Amazon.

I portafogli

Lo spazioso Calvin Klein Smooth W Plaque

Il portafogli per uomo Calvin Klein Smooth W Plaque è molto spazioso e contiene diversi scomparti per chi apprezza tenere in ordine soldi, documenti e carte di credito. È fatto in pelle nera ed è dotato di una chiusura con cerniera.

Il classico Boss Ray 4 Cc Coin

Il portafogli Boss Ray 4 Cc Coin è un accessorio classico per uomo fatto in poliuretano e poliestere. Sul fronte è impresso il logo del marchio ma l’aspetto complessivo è molto sobrio e chic.

L'organizzato Pepe Jeans Mabel

Il portafogli Pepe Jeans Mabel si chiude con una cerniera e dentro possiede gli scomparti adatti a tutti gli utilizzi, dalle carte di credito (con ben 13 slot e un sistema di protezione) alle banconote, fino ai documenti. È fatto in tessuto sintetico di colore nero.

Il giovanile Mandarina Duck

Il portafogli Mandarina Duck in poliestere blu con chiusura a cerniera è dedicato alle donne che erano giovani negli anni ’90, indossavano abiti provenzali e camicie scozzesi e sfoggiavano tantissimi prodotti a marchio Mandarina Duck, a partire dall’immancabile zaino per la scuola. Un tuffo nel passato per chi non ha mai smesso di amare i prodotti di questa linea.

Le cinture

Hugo Barney per uso quotidiano

Sta bene su tutto la cintura da uomo Hugo Barney. È molto resistente ed è fatta in pelle con rivestimento interno in cotone ed elastan. È bicolore rosso/nero ma non è double-face.

Levi’s Athena e il tocco di carattere che non deve mancare

Vistosa ma non troppo, retrò e tanto chic. La cintura da donna Levi’s Athena è fatta in pelle bovina e possiede un gancio ad anello. È leggera e resistente, oltre che disponibile in color marrone chiaro.

Le borse e i borselli

Guesse Noelle Elite, l'estiva must have

La borsa Guesse Noelle Elite per lei è uno degli oggetti del desiderio per tantissime donne. È fatta in pelle sintetica con una fodera in tessuto sintetico, e si chiude con una cerniera. È dedicata in particolare alle donne che amano le borse capienti e spaziose, per poterci mettere all’interno tutto il necessario per restare diverse ore fuori casa senza cedere agli imprevisti. È in colore bianco, una nuance decisamente estiva.

Tommy Hilfiger Emblem Camera Bag, la tracolla casual

Chi ama vestire sportivo non può perdersi la tracolla Tommy Hilfiger Emblem Camera Bag. Si tratta di una borsa a pochette dotata di tracolla. È piccolina e fatta in pelle, poliestere e poliuretano, con tanto di chiusura a zip. È perfetta per le piccole uscite e per chi non gradisce le borse troppo ingombranti.

Kipling Gabbie, la borsa morbida

Restando nell’ambito del casual e delle borse di grandi dimensioni, c’è chi potrebbe trovare il proprio ideale nella borsa Kipling Gabbie, fatta in tessuto sintetico, poliestere e poliammide, e che si chiude con la cerniera. Pratica e sicura, è disponibile in color argento.

Levi’s Mini Crossbody Solid, il borsello stiloso

Da qualche anno i borselli casual per uomo sono di gran moda. E quelli realizzati da marchi consolidati di street fashion sono i più ambiti. Come il borsello Levi’s Mini Crossbody Solid, che è bicolore (rosso/nero), con il marchio che rende ben riconoscibile l’accessorio. È fatto in cotone e poliestere e si chiude con la zip.

Tommy Hilfiger Elevated Nylon Mini Reporter, la tracolla piccola

Gli uomini che desiderano un borsello non troppo ingombrante possono scegliere la tracolla Tommy Hilfiger Elevated Nylon Mini Reporter in pelle, poliestere e poliuretano, parzialmente realizzata in materiale riciclato. Anche questa presenta una zip per la chiusura.

