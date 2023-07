Swarovski, Breil, Emporio Armani: i gioielli più belli a prezzi mai visti

Bracciali, orologi, orecchini: gli accessori sono fondamentali per esprimere il proprio stile, e oggigiorno è valido sia per gli uomini che per le donne. Con il Prime Day di Amazon ci sono tantissimi gioielli in promozione che possono fare al caso proprio, perché sono davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche, pur essendo prodotti di marchi famosi e prestigiosi. Eccone alcuni esempi.

I gioielli per lei

Gli orecchini luminosi

Gli orecchini a cerchio Swarovski della collezione Stone sono in metallo rodiato con luminosi cristalli. Sono minimal, ma al tempo stesso molto eleganti e si adattano a tutti i tipi di stile: un paio di orecchini, insomma, da indossare con disinvoltura tutti i giorni, apparentemente poco impegnativi, ma anche con un gran carattere.

Il coordinato per tutte le occasioni

In questo coordinato Emporio Armani è presente un orologio analogico da donna, resistente all’acqua e con movimento al quarzo ma c’è anche un bracciale e degli orecchini pendant recanti il logo. Il tutto è in acciaio inossidabile e quindi anallergico.

La collana sontuosa

È una cascata in acciaio la collana da donna Breil della collezione Skyfall. È formata da catene con diversi stili e lunghezze, tanto che può essere indossata in modi differenti, “sciogliendola” per intero oppure a girocollo. Il design è davvero originale e versatile: con un outfit elegante risulta incredibilmente chic, mentre con un abbigliamento casual risulta informale.

Il bracciale portafortuna

A metà strada tra un contapreghiere e un classico braccialetto con pendente: è il bracciale da donna Morellato della collezione Valentina in acciaio e agata. È davvero grazioso con il suo piccolo pendente a forma di quadrifoglio, che, come si dice per un regalo benaugurante, porta anche tanta fortuna.

La collana romantica

Un tocco di romanticismo con pendenti rosati, tra cui uno a forma di cuore. Si tratta della collana da donna Fossil in acciaio con colorazione sulla falsariga dell’oro rosa, in cui i pendenti sono retti da una sottile catenina: un bijou sobrio ma ricca di stile.

I gioielli per lui

L’orologio con cronografo

Classicamente elegante, l’orologio da uomo con cronografo al quarzo Emporio Armani può essere indossato tutti i giorni. Ha una cassa rotonda e un cinturino in pelle nera ed è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Il bracciale passe-partout

Che caratteristiche deve avere un bracciale da uomo? In molti casi si preferisce qualcosa di sobrio, ma che possieda anche uno stile innegabile. Il bracciale da uomo Fossil è in acciaio inossidabile con una chiusura a clip e una finitura lucida accompagnata da dettagli neri. È estremamente versatile.

Il bracciale in silicone

Più sportivo e con un carattere decisamente giovanile il braccialetto da uomo in silicone e acciaio Tommy Hilfiger. Il colore è blue navy e la chiusura magnetica è smaltata (con la bandierina recante il logo del marchio), quindi fatta per durare.

La collana chic

Meno informale di altri bijou per uomo e davvero molto elegante è la collana da uomo Fossil, che è formata da una catenina in acciaio inossidabile argentato con ciondoli, tra cui uno in pietra lavica nera. Viene spedito all’interno di una scatola regalo, per cui è perfetto sia come dono per sé sia come dono per qualcuno di caro.

L’orologio in edizione limitata

Si potrebbe dire, metaforicamente, che questo orologio sia una macchina da corsa. È davvero molto speciale l’orologio da uomo Traguardo Maserati in edizione limitata, poiché in vendita esclusivamente online. È interamente in colore nero con dettagli dorati e possiede una funzione cronografo con movimento al quarzo. Resiste all’acqua fino a una pressione di 10 atmosfere e ha una garanzia di 2 anni.

